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臉書向陳菊道歉　「去死」韓粉3天後回嗆女學生「被告不要哭」

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▲▼ 女韓粉 。（圖／翻攝楊女臉書）

▲楊姓女韓粉發文向陳菊等人道歉。（圖／翻攝楊女臉書）

記者洪正達／高雄報導

2019年7月份韓國瑜號召的「高雄觀光日」中，楊性女韓粉在廣德家餅店大罵女學生「去死」後引起外界議論紛紛，遭辱女學生事後在名嘴王瑞德的幫助下對楊提告，不過，楊女15日卻在臉書貼出超長的道歉文，除了說明跟前澎湖縣長高植澎的糾紛過程外，也交代了觀光日當天嗆女學生的經過，甚至對總統府秘書長陳菊道歉；態度看似大轉變的楊女，3天後卻在臉書開嗆女學生及王瑞德，並針對女學生嗆「被告時不要哭喔！」，態度令人相當費解。

據了解，楊女2019年4月份因前澎湖縣長高植澎質疑李佳芬，因而在高的臉書大嗆「混蛋」、「丟臉」、「您不是女人生的」而被高控告妨害名譽，7月6日「高雄觀光日」期間又在廣德家要女學生「去死」，8月份又在韓粉社群分享陳菊貪汙文章因而吃上官司，楊女收到傳票後在臉書道歉「我對陳菊小姐感到萬分的抱歉，對不起我以後不會了，您是總統府秘書長蔡英文總統的左右手，台灣不能沒有您們的，請接受我再次的對不起」，央求陳菊大人有大量放過他，同時請求法官原諒。

▲▼女韓粉道歉又嗆聲 。（圖／翻攝楊女臉書）

▲楊姓女韓粉3天後發文罵人，又嗆女學生「被告不要哭」（圖／翻攝楊女臉書）

但就在態度轉變後第3天，楊女又忍不住在臉書向一大群人開砲，包含律師界、政治人物、媒體記者、醫界、甚至司法機關等，表示「有膽說沒膽承認的人，我跟韓國瑜市長沒有關係，他是政治人物我不是，他是政治人物我不是，我沒有興趣及耐性跟您們玩政治遊戲，我是個病人也是個女人而已，希望大家可以好好的過日子」，並說日前的不實指控部分，26日前往橋頭地檢署開庭後，希望能就此和解各過各的。

不過對於廣德家事件仍大為不滿，表示自己曾在臉書向煎餅店女同學喊話「蔡小姐我們不認識吧！」，並表示廣德家事件後她沒有控告任何人，但女同學卻接連控告280名韓粉，是否要靠此賺錢？又說「不跟妳小女生鬥，不要再批評我及罵我了，被告時候不要哭喔」，前後態度丕變讓人無法理解。

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