一家人到海灘木屋度假　他半夜驚見「暴徒站老婆身邊」清醒才知一屍兩命！

▲馬修一家人到南非度假，暴徒進屋刺殺妻子一屍兩命。（圖／翻攝自臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一個相當幸福的家庭，日前原本開心的南非自然生態區度假，沒想到半夜卻遭到暴徒闖進小木屋內洗劫，甚至拿刀刺傷33歲的丈夫，當受傷的丈夫起身後發現，31歲懷孕3個多月的妻子已經腹部爆血慘死在床上，他當下立刻起身尋找2歲多的兒子。警方到場後，丈夫崩潰倒地大哭，無法相信開心出遊最後卻和妻子天人永隔。

根據英國《每日郵報》報導，丈夫馬修（Matthew）與老婆特納（Karen Turner）婚後相當幸福且育有一子，而特納更是懷孕約3個月，一家人因此計畫到南非東開普省的海岸自然保護區度假，一排又一排的小木屋親近大自然的感受，更讓2歲的兒子相當開心。沒想到案發晚間，一家人正熟睡，突然馬修感到腹部一陣刺痛，睜開眼竟發現兩名持刀暴徒闖進房間內。

▲度假的小木屋。

這時馬修發現自己的腹部已經被刺傷大量流血，但燃起保護家人的意志，仍爬起身與暴徒搏鬥，並且找尋自己2歲的兒子，但在過程中，暴徒卻失去人性的拿刀猛刺特納的肚子，最後馬修奮力擊退兩名暴徒後，立刻跟旅館的工作人員聯繫。

警方與救援人員抵達時，發現馬修腹部被刺了多刀，妻子特納卻已經沒有生命跡象，一屍兩命的慘況讓馬修當場崩潰，抱著2歲的兒子大哭。據悉，當地在2018年時犯罪率就已經達到最高峰，超過2萬多起的謀殺案與4萬5千起性侵案。警方表示，刺殺這家人的暴徒已經被鎖定，很快會將他們逮捕。

特納的弟弟隨後搭機前往協助，並表示「已經跟姊夫說過話，他最後的回憶是因為腹部疼痛而醒來，另一個暴徒正在刺傷特納」。

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