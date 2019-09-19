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花3千元請吃大餐看電影　臉書4天後「穩定交往」新竹男怒控詐欺

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餐廳,吃飯,用餐,高級餐聽,約會。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲張男不甘花大錢請吃飯看電影，4天後竟遭封鎖且「男友是別人」，氣得向何女提告詐欺。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

記者陳凱力／新竹報導

48歲張姓男子在臉書結識61歲的何姓女子，張男花了近3千元請對方吃高檔餐廳、看電影，還親送愛心早餐，沒想到4天後卻發現何女臉書上的感情狀態竟與其他男子「穩定交往中」，自己還被對方封鎖，張男氣得告對方詐欺。警方雖認何女並未以「詐術」欺瞞張，詐欺構成要件不足，仍將何函辦，至於何女是否「真有詐」，仍待檢察官與法官以具體事實來認定。

張男說，8月與何女結識於臉書，兩人相談甚歡，5日何女與姊姊和張晚間約在市區一間高級簡餐店用餐，張還客氣的對方「盡量點、別客氣」，結帳時3人共計近1600元。當日凌晨，張提議一起去看電影，同時也慷慨買單又花了1200元，還請何與姊姊喝水果冰沙、親送早餐到何女住處。不過，何女之後竟以手頭緊為由，向他借款8千元繳房租遭拒。

張男與何女約會的第4天，上網逛臉書時忽然發現何的帳號感情狀態與別人呈現「穩定交往中」狀態，他質問何「是否已名花有主」竟遭到封鎖。

張男與何女透過網路認識，也無其他聯絡方式，張被封鎖後，何女竟宛如人間蒸發，讓張男心感受傷覺得對方有故意欺瞞之嫌，才氣報案提告詐欺罪並附帶民事損害賠償。

何女到案時告訴警方，坦承與和姐姐和張吃簡餐、看電影都是由對方買單，但自稱「這些錢都是小錢」，約會前也都談好由張買單，加碼看電影也是應張要求，整場飯局都是張男主動邀約，自己從未表明要與他交往，何來詐欺？

律師指出，刑法詐欺罪的構成要件為「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。」至於在何種情況下？用何種方法？才能被認定使用「詐術」，刑法並未明確規定，需靠檢察官與法官以具體事實來認定。況且，何在臉書上與張結識，並未隱藏其真實姓名，雙方約會前也溝通好由張買單，應不算以「詐術」欺瞞張，藉此得利。

★圖片為版權照片，由免費圖庫stocksnap供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

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