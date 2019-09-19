光復屯門計畫21日再辦遊行！港警發「反對通知書」主辦人將提上訴

▲屯門公園衛生關注組計畫舉辦的遊行遭到港警反對。（圖／翻攝自屯門公園衛生關注組臉書）

記者朱世凱／綜合報導

屯門公園衛生關注組在今年7月初曾展開「光復屯門公園」遊行，他們不滿公園裡的「大媽表演」製造噪音、敗壞風化，因此希望藉著遊行制止這些干擾。據悉，有屯門公園衛生關注組成員計劃在本周六（21日）再次發起「光復屯門公園」遊行，不過港警稍早已發出反對通知書，讓相關人員決定提出上訴。

綜合港媒報導，遊行共同發起人巫堃泰曾表示，這次遊行和反對修訂《逃犯條例》無關，目的只是為了反映社區議題，不過卻遭到警方拒絕，質疑警方推卸責任，將維持秩序的職責丟給遊行申請方。關注組指出，他們希望能更有效打擊屯門公園的大媽噪音、打賞及疑似賣淫的問題。

關注組也稱，香港警方在事前及開會期間皆刻意刁難成員，目的是打壓屯門居民的集會和表達自由，因此組織將會就此進行上訴。若按原定計畫，關注組將在21日下午2時集合，下午3時開始出發，由新和里遊行至屯門政府合署，並且於活動中提出屯門公園五大訴求。

訴求包括要求有關單位修改《遊樂場地規例》，禁止一切在公園範圍內涉及任何形式金錢之打賞，行乞，捐贈行為；呼籲立法會民政事務委員會各委員正視民意，盡快修訂《遊樂場地規例》使附近街坊同樣擁有投訴權利。

其次是要求康文署增加合資格執法人員及簡化檢控程序，加強執法及檢控違法行為；要求康文署及屯門區議會，正視區內老人文娛設施不足問題；要求康文署檢討屯門公園及其下公共空間的管理，有效分配公園及其他公共空間的使用權。

不過由於港警發出了反對通知書，因此遊行路線及相關詳情仍有待確認。

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