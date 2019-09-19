華聞快遞／北京市前八月工業投資消費均穩步增長　固定資產投資同比增長10.6%

▲北京市。（圖／CFP）

《北京》北京市前八月工業投資消費均穩步增長 固定資產投資同比增長10.6%

其中規模以上工業增加值同比增長3%，固定資產投資同比增長4.9%，房地產開發投資同比增長10.9%，1至8月，全市固定資產投資同比增長10.6%。（北京日報）

《河南》8月河南全省規模以上 工業增加值增長6.6%

1至8月份，河南全省規模以上工業增加值增長7.9%，同比提高0.4個百分點，高於全國平均水平2.3個百分點。分行業看，8月份，40 個工業大類行業中有27個行業增加值保持同比增長；分產品看，477種產品中有284種產品產量同比增長。（鄭州日報）

《廣東》去年粵外貿總額佔大陸全國23.5%

數據顯示，1978年，廣東外貿進出口總值15.91億美元，佔大陸全國比重7.7%。到2018年，廣東外貿進出口總額達10851.03億美元，佔大陸全國比重達23.5%。（南方日報）

《貴州》2019年貴州·台灣經貿交流合作懇談會在貴陽開幕

自2013年以來，貴州·台灣經貿交流合作懇談會已連續舉辦6屆。今年的懇談會首次由大陸國務院台辦和貴州省政府共同主辦，以「深化合作、融合發展」為主題，於9月17日至20日在貴陽、遵義、安順市和黔東南、黔南、黔西南州6個市（州）分別舉行專場活動。（貴州日報）

▲黔台會貴州台灣經貿交流合作懇談會。（圖／記者劉亭攝）

《江西》江西智能製造發展體系基本形成

2016年江西省開始實施、預計到2020年完成的智能製造「萬千百十」工程，目前已在重點領域推廣應用了13794台（套）智能裝備，建設了1016個數字化車間，培育了168家智能裝備企業，打造了南昌高新區、新餘高新區等12個省級智能製造基地，提前完成了「萬千百十」工程目標。（江西日報）

《河北》河北1至8月規模以上工業增加值比上年同期增長7.2%

1至8月河北規模以上工業增加值比上年同期增長7.2%，同比加快4.1個百分點。國有控股企業增加值增長5.9%，比1-7月加快0.1個百分點；集體企業增長13.2%，股份制企業增長8.2%，分別快於規模以上工業6.0和1.0個百分點。（河北日報）

《浙江》浙江省政府與國家統計局簽署合作協議共建統計大數據應用中心

該中心以推進聯合國2030年可持續發展議程為導向，以服務全球統計界共同合作、服務統計改革創新和現代化統計體系建設、服務政府治理能力提升為目標，致力於打造技術領先、數據共用、業務互通的大數據應用平台和技術創新中心、國際交流中心。（浙江日報）

《海南》海南自貿區實際利用外資大幅增長

7月底以來，海南省市場主體總量快速增長。全省新增市場主體5.80萬戶，平均每天新增936戶，同比增長112.57%；私營企業比重持續增大。以衛生和社會工作、批發和零售業、採礦業等行業為主的新增私營企業占新增企業總量99.29%；第三產業新增5.5萬戶，同比增長123.60%。（海南日報）

▼海南省。（圖／CFP）