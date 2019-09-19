2排字美炸！鋼筆妹寫字「習慣斜放紙張」被糾正就卡　千人瘋+1：放正不會寫

▲原PO歪著紙寫字，成果卻驚豔網友。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

每個人都有自己寫字的習慣，不管是握筆姿勢或下筆力道皆不同，但只要寫出來的字能讓人看懂就好。一名女網友表示，她從小寫字就習慣把紙放斜的，寫起來也不會卡卡的，但有天這個習慣被發現，就被糾正「一定要把紙擺正再寫」，原PO便不解「寫出來的字是正的就好了啊！」沒想到貼文意外引發熱論。

一名女網友在臉書《爆怨公社》貼文，說她從小寫字就習慣把紙放斜的，覺得這樣很正常，寫起來也很順手、不會卡卡的，「直到有天被發現就被糾正，一定要把紙擺正再寫」。原PO邊寫邊冒出OS「但怎麼寫就是卡卡怪怪啊！為什麼一定要糾結紙是正的歪的呢？寫出來的字是正的就好了啊！」

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▲女網友說她從小寫字就習慣把紙放斜的。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO最後則是直問，「有沒有人也是歪著寫字的？讓我知道我並不孤單好嗎？」沒想到貼文引發熱論，許多人紛紛力挺原PO，「歪著寫+1，擺正反而不順手」、「+1，話說紙擺正我就不會寫字了」、「我整個側身寫」、「+1，紙放正的反而卡卡」、「咪兔～紙正了，老實的身體就會不知不覺歪了」、「我認真要寫字就會紙拿歪歪寫，覺得那樣寫字才不會歪掉，整排是直的。」

▲網友紛紛大讚原PO字端正娟秀又漂亮。（圖／翻攝自爆怨公社）

還有人笑說，「歪著寫+1，寫出來還是歪的」、「我也會歪著紙，就越寫越歪」、「我都放正的，難怪我字都歪的，學起來了」、「我可以正的紙上面歪的字，歪的紙上面斜的字。」原PO的字也吸引網友大讚，「好美的字」、「這字太美了吧」、「寫的字美就好，版主字超美的」、「字好漂亮……羨慕。」

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