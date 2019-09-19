全民拚健康！陸國務院：領導幹部帶頭戒煙　價格稅收助攻

▲ 香菸示意圖。（圖／免費圖庫pixabay）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國務院於今年7月15日發表《國務院關於實施健康中國行動的意見》，內容特別提到「控煙」行動，並明文鼓勵「領導幹部、醫務人員和教師發揮控煙引領作用」、「把各級黨政機關建設成無煙機關」，以及研究利用稅收、價格調節等綜合手段，提高控煙成效。

《意見》指出，「吸煙嚴重危害人民健康。推動個人和家庭充分瞭解吸煙和二手煙暴露的嚴重危害」，完善捲煙包裝煙草危害警示內容和形式，到2022年和2030年，全面無煙法規保護的人口比例分別達到30%及以上和80%及以上。

《意見》中寫道，「健康中國」的基本原則包括，倡導每個人是自己健康第一責任人的理念，激發居民熱愛健康、追求健康的熱情，養成符合自身和家庭特點的健康生活方式，合理膳食、科學運動、戒煙限酒、心理平衡，實現健康生活少生病。

「健康中國」的總體目標包括，到2022年，健康促進政策體系基本建立，全民健康素養水平穩步提高，健康生活方式加快推廣，重大慢性病發病率上升趨勢得到遏制，重點傳染病、嚴重精神障礙、地方病、職業病得到有效防控，致殘和死亡風險逐步降低，重點人群健康狀況顯著改善。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！