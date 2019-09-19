　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

全民拚健康！陸國務院：領導幹部帶頭戒煙　價格稅收助攻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 香菸,菸蒂。（圖／免費圖庫pixabay）

▲ 香菸示意圖。（圖／免費圖庫pixabay）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國務院於今年7月15日發表《國務院關於實施健康中國行動的意見》，內容特別提到「控煙」行動，並明文鼓勵「領導幹部、醫務人員和教師發揮控煙引領作用」、「把各級黨政機關建設成無煙機關」，以及研究利用稅收、價格調節等綜合手段，提高控煙成效。

《意見》指出，「吸煙嚴重危害人民健康。推動個人和家庭充分瞭解吸煙和二手煙暴露的嚴重危害」，完善捲煙包裝煙草危害警示內容和形式，到2022年和2030年，全面無煙法規保護的人口比例分別達到30%及以上和80%及以上。

《意見》中寫道，「健康中國」的基本原則包括，倡導每個人是自己健康第一責任人的理念，激發居民熱愛健康、追求健康的熱情，養成符合自身和家庭特點的健康生活方式，合理膳食、科學運動、戒煙限酒、心理平衡，實現健康生活少生病。

「健康中國」的總體目標包括，到2022年，健康促進政策體系基本建立，全民健康素養水平穩步提高，健康生活方式加快推廣，重大慢性病發病率上升趨勢得到遏制，重點傳染病、嚴重精神障礙、地方病、職業病得到有效防控，致殘和死亡風險逐步降低，重點人群健康狀況顯著改善。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
人夫驚「存款少1億」！秒衝病房控妻：與醫有特別交情
哈孝遠虧過頭！男主持走心「停機錄不下去」…女星嚇到躲廁所哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港賽馬「馬照跑」停1晚　十一「維港煙火秀」也取消！

香港驚人「墓地照」曝光！墓碑塞爆山坡...1個骨灰罈要排隊7年

看恐怖片戲院天花板突然掉下來　超逼真「特效」嚇哭女大生

全民拚健康！陸國務院：領導幹部帶頭戒煙　價格稅收助攻

義守大學爆反送中衝突！陸生打港生「撕連儂牆、貼五星旗」

男嬰出生4天「剖腹產子」！肚子懷胎腫成西瓜大…醫花2hrs切開取出驚呆

建交70周年之際　李克強莫斯科會見普丁談「一帶一路」

華聞快遞／北京市前八月工業投資消費均穩步增長　固定資產投資同比增長10.6%

光復屯門計畫21日再辦遊行！港警發「反對通知書」主辦人將提上訴

黃之鋒在美國提「7/1無警員受傷」　港警發文反駁：14名受傷！

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

韓國瑜拜天公廟遇突襲　男大聲嗆：騙子！落跑市長！辭職！

柴柴中秋回阿祖家過太爽不想走 主人「死命拉繩」牠秒化身拒絕犬

唐氏症情侶機場久別重逢！ 激動相擁逼哭網友：要幸福

教育萌寶「如何開口禮貌要東西」 老爸搏命演出2孩笑嗨...網狂讚！

高雄超俗自助餐「60元無限吃到飽」 另家佛心45元雞腿便當全年不漲！

香港賽馬「馬照跑」停1晚　十一「維港煙火秀」也取消！

香港驚人「墓地照」曝光！墓碑塞爆山坡...1個骨灰罈要排隊7年

看恐怖片戲院天花板突然掉下來　超逼真「特效」嚇哭女大生

全民拚健康！陸國務院：領導幹部帶頭戒煙　價格稅收助攻

義守大學爆反送中衝突！陸生打港生「撕連儂牆、貼五星旗」

男嬰出生4天「剖腹產子」！肚子懷胎腫成西瓜大…醫花2hrs切開取出驚呆

建交70周年之際　李克強莫斯科會見普丁談「一帶一路」

華聞快遞／北京市前八月工業投資消費均穩步增長　固定資產投資同比增長10.6%

光復屯門計畫21日再辦遊行！港警發「反對通知書」主辦人將提上訴

黃之鋒在美國提「7/1無警員受傷」　港警發文反駁：14名受傷！

香港跟進Fed腳步降息1碼至2.25％　金管局總裁：需留意Fed內部對利率立場分歧

楊丞琳李榮浩領證結婚　閨蜜黃小柔曝婚宴細節

圈購未上市股票3個月賺10%　股市炒手胞妹和姪子聯手吸金121億

Kobe自揭與歐尼爾拆夥原因　不想退休後被說「靠俠客才偉大」

首善之都淪為「首購地獄」　千萬內找嘸25坪新建案

中職／交棒給日本樂天　劉玠廷：正式離開棒球市場

吐瓦魯新總理上任　外交部：與駐館互動密切

香港賽馬「馬照跑」停1晚　十一「維港煙火秀」也取消！

女排最性感「俄羅斯娃娃」伊凡莫娃　球技顏值電翻世界盃

弱勢少年街友視角看台北城　台灣高鐵贈票助成行

大陸熱門新聞

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

工程師10年存250萬　妻子4..

她深夜失蹤3天後「屍體河面漂」

22歲女老師蹲路邊爆哭　失聯1..

28歲女設計師「腹痛10個月」..

教寫作業氣炸...孕媽重擊兒子..

21歲女大生「熬夜上網」爆瘦　..

三峽大壩驚現「水怪」　工作人員..

北京環球度假區2021年開園！

多按個0！蠢妹花6000萬得標..

男嬰出生4天剖腹產子！肚子腫成..

她懷孕34周引產！下秒畸形死胎..

義守大學反送中衝突！陸生「掐脖..

公車行駛門沒關　女突跳車身亡！

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《信號》殺人魔找到了　消失33年…「下體塞桃」5年內殺9人

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

賴品妤泳照曝光　黑色比基尼辣哭網友

產檢全過關卻生罕病兒！48歲女星「揭穿醫生恐怖陰謀」

女生「尿尿不要用擦的」！醫：難怪下體飄臭

《信號》嫌犯1994年又殺人！「跟妻子吵架」性侵20歲小姨子

工程師10年存250萬　妻子4年內全部捐掉

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

胖老爹走下神壇？內行人推2家超猛炸雞店

華城連環「10血案細節」曝！ 性侵塞桃、原子筆殺9女

最怕自備環保杯！飲料員：會升天　

開箱YouTube訂閱破億「紅鑽石獎牌」

姊爬上老公床！王瞳心死削髮為尼

台南女騎士斷兩截慘死　女同事目睹嚇哭

南韓男友受夠瑤瑤狂踩3地雷

更多

最夯影音

更多

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面