他基因缺陷「竟謊報自己是人生勝利組」　捐精釀悲劇…10童全是自閉兒！

▲女子透過精子銀行生下兩名男孩，竟都患有自閉症。（圖／翻攝自Chicaco Local）

記者陳亭伃／綜合報導

人工受孕的出現讓許多需要孩子，卻無力成真的人出現一道曙光，但伴隨而來的還有「捐贈者的風險」。近日美國出現一起捐精者謊報資料的案件，目前已經造成至少10個孩子患有自閉症，讓這些孩子的母親想要求補償，卻無從得到幫助。

綜合外媒報導，女子瑞佐（Danielle Rizzo）2010年花了美金500元（約台幣1萬5千元）買下了匿名「H898」精子，希望可以跟伴侶得到一胎辦子，2011年在人工受孕的協助下接連喜獲2名兒子，但就在孩子成長的過程中，發現孩子們都患有自閉者，這讓瑞佐與伴侶照顧的相當心力交瘁。瑞佐當時在銀行工作，原本過著相當好的生活，但因孩子們得到自閉症，最後必須辭去工作照顧，就連伴侶也因照顧孩子感到疲憊，在金錢困頓與生活壓力的情況下，兩人最後分手。

瑞佐在得到孩子們的監護權後，將房子抵押拿錢，帶著孩子回到父母家。在不解兩孩子為了都恰巧得到自閉症的情況下，瑞佐發現2孩子的生父都是來自「H898」捐贈者，因此透過網路想多了解捐贈者的背景，在聯繫上「H898」的公開資料上的親友後，竟發現這名「看似優秀」的捐贈者，竟然是一個滿口謊言的男人。

▲在同個捐贈者中，竟有10個嬰兒患有自閉症。（圖／示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

「H898」提供的資料中，提到自己是碩士畢業，為專業的醫療攝影師，喜歡跑步、閱讀、藝術，100多項的身心健康問題中，都是「無」。然而事實是，根據「H898」的親友透露，「H898」根本沒有上過大學，還患有「注意力不足過動症」（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，DHD）有學習與情感障礙，進入過特殊學校就讀。

這讓瑞佐相當崩潰，然而仔細一查竟發現「H898」的精子已經生出14名子女，除了瑞佐的孩子外，還有8個孩子也確診有自閉症，讓她憤而控告診所。但遺傳學與自閉症權威教授卻表示，即便是有帶有「自閉症高危基因」的人，也只有5-20%會罹患自閉症，最後瑞佐只好選擇與診所以台幣760萬和解。

瑞佐難過的表示，之所以說出自己的故事，是希望政府可以重視對精子銀行的監督，「如果可以重來，絕對不會選擇『H898』的精子」。

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