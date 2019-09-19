謝金河：全球股市不畏貿易戰全面上漲　台股正默默朝歷史高點12682挺進

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者陳政錄攝）

記者趙正瑋／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河18日在臉書以「台股的新生命力」為題發文指出，中美貿易戰依然正酣，但今年全球股市全面上漲，只有三個市場下跌，而台股今年以來上漲11.99％，漲幅居全亞洲第二，但外資是賣超台股的，顯示這可能與台商資金回流有關，台股正默默朝歷史高點12682的路上挺進，值得關注。

謝金河在臉書表示，中美貿易戰持續升溫，雙方互課關稅，且頻頻加碼，照理說，股市沒有崩潰，也可能是持續走低，但結果不是這樣。今年全球股市全面上漲，中美雙方互相砍殺，但股市的漲幅最大。

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謝金河提到，美國的費城半導體指數大漲38.48%，Nasdaq上漲23.37%，標準普爾五百指數上漲19.9%，道瓊工業指數上漲16.22%；中國滬深300指數上漲29.64%，上海股市漲19.48%，深圳A股上漲30.5%。美中貿易開打，股市愈漲愈旺，這是大家想像不到的事。

此外，謝金河表示，今年全球股市下跌的只有三個市場，一個是上海B股小跌0.13%，阿根廷小跌0.47%，馬來西亞下跌5.6%，算是跌幅最大的了。這種全球股市全面上漲的現象，過去並不常見。

謝金河再舉亞洲四小龍為例，台股今年上漲11.99%，全亞洲排行第二，僅輸給深滬股市，但相對南韓股市上漲1.09%，新加坡上漲3.76%，香港漲3.84%，台灣股市在四小龍市場仍是領先。

而且，謝金河表示，今年外資賣超台股，尤其是8月，外資賣超1212.56億元，但9月外資又買超台股671.96億元，台股表現相對突出，這可能與資金回流有關。

在大家看壞台灣經濟的情況下，台股悄悄來到11,000點關前，謝金河認為，技術面台股似乎形成W底形態，從月缐看，台股正默默朝歷史高點12,682的路上挺進。台股展現強勢的背後底藴，值得大家關注。