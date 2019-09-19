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建交70周年之際　李克強莫斯科會見普丁談「一帶一路」

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▲18日下午，大陸國務院總理李克強在莫斯科會見俄羅斯總統普丁。（圖／翻攝自《新華社》）

▲18日下午，大陸國務院總理李克強在莫斯科會見俄羅斯總統普丁。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國務院總理李克強，於當地時間18日下午在莫斯科克里姆林宮會見俄羅斯總統普丁。李克強指出，中方願將「一帶一路」倡議同歐亞經濟聯盟更好銜接，推動雙邊貿易規模和質量同步提升。普丁則說，祝賀新中國成立70周年，對華關係是俄國外交的優先方向。

《新華社》報導，李克強表示，中俄互為最大近鄰，今年適逢兩國建交70周年，前不久，兩國元首一致同意將中俄關係提升為新時代全面戰略協作夥伴關係，中俄關係保持健康穩定發展，不僅有利於雙方，有利於地區，也有利於世界。

普丁表示，俄中關係是國際關係中的重要穩定因素，俄方願將自身發展戰略更好對接「一帶一路」倡議，不斷擴大雙方貿易規模，促進共同發展。

當日下午，李克強在莫斯科紅場向俄羅斯無名烈士墓獻花圈，於此之前，李克強在舉行中俄總理第二十四次定期會晤後，乘專機自聖彼得堡抵達莫斯科。

大陸國務院總理李克強17日與俄羅斯總理梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）共同主持在聖彼得堡舉辦的中俄總理第二十四次定期會晤。會晤之後，雙方簽署了聯合公報，並共同見證投資、經貿、農業、核能、航天、科技等領域多項雙邊合作文件的簽署。

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