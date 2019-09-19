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台灣人買新iPhone要不吃不喝「苦賺18天」！瑞士人只要4.8天

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▲▼iPhone 11 Pro。（圖／路透）

▲台灣人民平均要工作18.2天才買得起iPhone 11 Pro。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

iPhone 11系列手機發表後引起話題，但價格上對許多人來說仍是負擔。西班牙媒體「EL MUNDO」就根據《經濟學人》的大麥克指數，計算出各國的勞動者們要不吃不喝多久，才能買得起一支64GB的iPhone 11 Pro，結果指出，台灣人要苦賺18.2天，才能負擔的起。

在不吃不喝，不付任何水電房租額外開銷的情況下，台灣的勞動者仍需要工作18.2天天才能買得起64GB 的iPhone 11 Pro，該手機在台灣的售價為35,900元。其他亞洲國家方面，新加坡與日本民眾要工作8.4天，香港人則是10.8天，馬來西亞和中國人民則平均要工作一個月，分別不吃不喝30.1天、30.4天才能買得起。

在排行中，最能輕易負擔iPhone 11 Pro的是瑞士的勞工，工作4.8天就能負擔，美國的人民也只要5.8天就能買到，而排行中，要工作最久才能負擔iPhone 11 Pro的是墨西哥人民，平均要工作54.2天才能買得起。

iPhone 11新系列3款手機正式於13日晚間8點同步開賣，無論是iPhone 11、最受矚目的iPhone 11 Pro或是iPhone 11 Pro Max任何顏色、容量都能透過蘋果官網輕鬆預購，被列入首賣地區的台灣，並顯示「部分地區9月20日送達」，最快7天後就能拿到手機，至於人氣款的iPhone 11 Pro 「夜幕綠」色、256GB則要2-3周才能到貨。

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