暴風雨雲層閃現「銀色圓盤飛行物」　民眾超清晰拍攝…NASA秒入調查！

▲西班牙拍到幽浮竄動。（圖／翻攝自Youtube下同）

記者陳亭伃／綜合報導

日前美國海軍才證實，2004年與2015年所拍到的「不名飛行物」影片確實為幽浮。近日在西班牙亞利坎提（Alicante）就再度拍到在暴風雨交加的夜晚，竟出現銀色不明飛行物，快速在雷電雲朵間飛行，美國NASA立刻找到拍攝的網友，希望取得原始影片研究，立刻引發網友熱烈討論。

根據英國《太陽報》報導，亞利坎提上周因為天候不佳，晚間下起雷電交加的暴風雨，當地民眾就直擊在閃電打雷的同時，雲層間突然出現一個「銀色」的不明物體，快速的竄動，看起來像是在閃躲。原本正在拍攝影片的科學家莫拉（Alejandro Molla）表示，當時原本是想拍攝暴風雨，沒想到亞利坎提大學拿去研究時，發現銀色光盤竄動。

▲此次拍到的相當明顯。

美國太空總署（NASA）在看到該段影片後，也介入調查，並且找上莫拉，希望可以得到影片的原始檔以便研究。近年來，不論是天文科學單位或是民眾拍下「不明飛行物」的機率越來越高，也引發科學界的關注。

不少網友看到該片段也直呼，「這段影片太清楚了」、「根本沒有什麼好質疑的，絕對就是幽浮」、「NASA已經介入調查，肯定是有內情」、「暴風雨出現，感覺是在充電」、「每一次拍到的越來越清楚了！」