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人夫驚「存款少1億」！秒衝病房質問...控妻「掩面吐真言」：與醫有特別交情

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▲醫院,醫師,急診。（圖／免費圖庫pxhere）

▲人夫懷疑妻子與主治醫師有「特別交情」，到處寄送陳情書反倒吃上官司。（圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名史姓人夫懷疑經營銀樓的妻子與長期配合的主治醫師有「特別交情」，並質疑妻子提領1億元借醫師買房，竟寄陳情書給醫院院長、監察委員、立委等人，讓史妻不堪其擾，一怒之下撕破臉向丈夫求償100萬元。高雄地方法院審理後，判史男應賠償妻子25萬元。可上訴。

根據判決書，史妻主張，丈夫動不動就辱罵自己，她長期隱忍導致患有心臟病及憂鬱症，需經常前往高雄榮總就醫，沒想到丈夫為了不讓她住院，竟然寄陳情信給醫院院長、監察院院長、監察委員、立法院院長、立委等人。

陳情書內容稱「妻子因羞愧而背對我，雙手掩面的吐露真言，告訴我高雄榮總的康姓醫師有3、4次要買房子，都向妻子借錢」、「康姓醫師讓妻子能經常3、5日記進出高雄榮總住院依次，有時會一次住院1、2個月（一般病患開刀後7天，醫院就會請他出院），進出相當頻繁，每次都住在XXXX室尊榮病房，還能經常在周末時間到康姓醫師2樓的私人辦公室內看診，這些不正常的狀況顯示康姓醫師與妻子間有特別交情」。

史妻認為，這些不實內容破壞與醫師之間的醫病信賴關係，也侵害到她的名譽權，導致她惶恐不安，憂鬱症狀加重，一怒之下告上法院，向丈夫求償精神撫慰金100萬元，並要求丈夫需以標楷體18字體，刊登道歉啟事1日。

▲醫院（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲史男稱，他向妻子詢問款項去處才得知遭醫師多次借款。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，史男辯稱，他在2010年、2014年分別出售了2處房產，所得價款1億1683萬元皆存入妻子的銀行帳戶內，但他2018年合併申報2017年度的夫妻綜合所得稅時，卻見到妻子的銀行存款利息僅6萬餘元，相較於2016年度的100萬元差距甚大，顯示存款遭到大量提領，因此他才會向妻子詢問1億元款項下落，得知康姓醫師曾向妻子借款購屋，強調陳情書內容並無捏造。

但法官調查後發現，史妻2016年度銀行利息收入不過9萬餘元，且史男曾委託律師寄送存證信函給康姓醫師，對方回應「來函所述不實，請律師轉達史男想告就去告，但若史男提出告訴，其亦會對史男提出誣告告訴」，可見康姓醫師否認借款一事。

另外，針對史男指稱康姓醫師讓史妻經常進出高雄榮總住院，每次都還住在尊榮病房，又經常在周末時間到康姓醫師2樓的私人辦公室看診，雖然透過歷年病例可知，史妻確實時常住院，但並無假日看診的紀錄，因此不採信史男說詞。

法官認為，史男用虛構的事實影射史妻與康姓醫師有不正常醫病關係，又將陳情書寄發給不相干的人，使得史妻在社會上的評價受到貶損，讓史妻名譽權受損，受有精神痛苦，判史男需賠償妻子25萬元，全案仍可上訴。

►腦公！你不可以賴帳喔

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