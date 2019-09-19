「神奇麥克風加油」　卓榮泰：這70位參選人是台灣的捍衛戰士

▲卓榮泰。（資料照／記者季相儒攝）

記者張乃文／綜合報導

民進黨18日下午召開中執會，確認最後立委佈局。民進黨主席卓榮泰表示，政黨提名的策略，除了延攬優秀人選外，也是在考驗黨有沒有能力促成與其他政黨的合作或促進黨內的再次團結。最後，幫各參選人加油打氣之餘，卓榮泰更下了「神奇麥克風加油」的Hashtag，似乎是呼應「太陽花女戰神」賴品妤的麥克風事件。

「對外合作、對內團結！」卓榮泰18日在臉書寫下，距離投票日114天終於完成所有立委選區的提名與徵召，相較原定時程遲了20天，但終究提出一份完整名單可以交付給選民做最後裁判。

卓榮泰除了感謝提名策略小組及組織部三個月的辛苦努力，也表示，歷年的選舉黨部找過「刺客」，培訓過「民主小草」，而今年他稱這70位參選人是「台灣的捍衛戰士」，必須勇敢捍衛台灣的民主、生活方式和文化延續。

卓榮泰提到，70個選區中，民進黨與台聯合作、與綠黨協議、還有社民黨及台灣基進黨、無黨等各理念相同的政黨進行高度整合，也創造未來政黨合作更大空間。

卓榮泰指出，民進黨內部也讓大家看到實質團結，包括許多區的議員出任該區域立委的競選總幹事，他認為，現任議員敞開心胸全力協助黨徵召人選會讓人民看到黨內真正團結，而這種團結氣勢會蔓延並高漲到各地。

卓榮泰也說，政黨提名的策略，除了延攬優秀人選外，也是在考驗黨有沒有能力促成與其他政黨的合作？有沒有辦法促進黨內再次的團結？黨中央和策略小組一直在朝向這個目標努力。而他主持了完成徵召階段性的記者會，聽到5位徵召人選的講話，每個人都充滿勇氣、信心滿滿，直呼，新一代年輕人就是要展現這種氣勢。

文末，卓榮泰更下了「神奇麥克風加油」的Hashtag，似乎是呼應參選新北市汐止區立委的「太陽花女戰神」賴品妤在18日的中執會上，面對鏡頭90度鞠躬時不小心讓檯上麥克風插進頭髮，鞠躬完畢抬頭時又把麥克風套子甩飛。

▲民進黨立委提名完成。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

►他奶奶的美麗小秘訣