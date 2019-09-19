　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「神奇麥克風加油」　卓榮泰：這70位參選人是台灣的捍衛戰士

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼民進黨中常會,黨主席卓榮泰出席。（圖／記者季相儒攝）

▲卓榮泰。（資料照／記者季相儒攝）

記者張乃文／綜合報導

民進黨18日下午召開中執會，確認最後立委佈局。民進黨主席卓榮泰表示，政黨提名的策略，除了延攬優秀人選外，也是在考驗黨有沒有能力促成與其他政黨的合作或促進黨內的再次團結。最後，幫各參選人加油打氣之餘，卓榮泰更下了「神奇麥克風加油」的Hashtag，似乎是呼應「太陽花女戰神」賴品妤的麥克風事件。

「對外合作、對內團結！」卓榮泰18日在臉書寫下，距離投票日114天終於完成所有立委選區的提名與徵召，相較原定時程遲了20天，但終究提出一份完整名單可以交付給選民做最後裁判。

卓榮泰除了感謝提名策略小組及組織部三個月的辛苦努力，也表示，歷年的選舉黨部找過「刺客」，培訓過「民主小草」，而今年他稱這70位參選人是「台灣的捍衛戰士」，必須勇敢捍衛台灣的民主、生活方式和文化延續。

卓榮泰提到，70個選區中，民進黨與台聯合作、與綠黨協議、還有社民黨及台灣基進黨、無黨等各理念相同的政黨進行高度整合，也創造未來政黨合作更大空間。

卓榮泰指出，民進黨內部也讓大家看到實質團結，包括許多區的議員出任該區域立委的競選總幹事，他認為，現任議員敞開心胸全力協助黨徵召人選會讓人民看到黨內真正團結，而這種團結氣勢會蔓延並高漲到各地。

卓榮泰也說，政黨提名的策略，除了延攬優秀人選外，也是在考驗黨有沒有能力促成與其他政黨的合作？有沒有辦法促進黨內再次的團結？黨中央和策略小組一直在朝向這個目標努力。而他主持了完成徵召階段性的記者會，聽到5位徵召人選的講話，每個人都充滿勇氣、信心滿滿，直呼，新一代年輕人就是要展現這種氣勢。

文末，卓榮泰更下了「神奇麥克風加油」的Hashtag，似乎是呼應參選新北市汐止區立委的「太陽花女戰神」賴品妤在18日的中執會上，面對鏡頭90度鞠躬時不小心讓檯上麥克風插進頭髮，鞠躬完畢抬頭時又把麥克風套子甩飛。

▲▼民進黨立委提名完成。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

▲民進黨立委提名完成。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
交往瑤瑤2年「出門要看別人臉色」　南韓男友受夠她狂踩3地雷
獨／柯文哲思考「柯昌配」！韓營樂見撼動蔡英文選情
吐瓦魯親台總理被換下台！路透：台灣邦交的「潛在打擊」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新黨助戰韓國瑜　郁慕明喊話韓粉：不必擔心！ 我們是去打蔡英文的

「神奇麥克風加油」　卓榮泰：這70位參選人是台灣的捍衛戰士

影／「頭」入參選爆紅　「太陽花女神」賴品妤好崩潰：氣氣氣氣氣

獨／柯文哲思考「柯昌配」　韓營樂見撼動蔡英文選情

戰神不會選！時力黨代表：徵召黃國昌選總統缺少「三條件」

獨／韓國瑜求見郭台銘　跳過幕僚、請託多組「共同友人」說項

高嘉瑜超兇：給韓國瑜死唯一方法「就是郭台銘不選」　穩穩當當在這次大選死透

郭粉跟韓粉是兩群生物　李正皓：腦袋結構根本不一樣

半導體產值破2兆！陳其邁：台灣在全球產業價值鏈是不可或缺的國家

韓國瑜民調直直落　文大學者怒揭原因：苦等郭大人息怒！

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

韓國瑜拜天公廟遇突襲　男大聲嗆：騙子！落跑市長！辭職！

唐氏症情侶機場久別重逢！ 激動相擁逼哭網友：要幸福

高雄超俗自助餐「60元無限吃到飽」 另家佛心45元雞腿便當全年不漲！

陳珮騏加入《炮仔聲》！　 騎重機出場網嗨翻：終於等到了

新黨助戰韓國瑜　郁慕明喊話韓粉：不必擔心！ 我們是去打蔡英文的

「神奇麥克風加油」　卓榮泰：這70位參選人是台灣的捍衛戰士

影／「頭」入參選爆紅　「太陽花女神」賴品妤好崩潰：氣氣氣氣氣

獨／柯文哲思考「柯昌配」　韓營樂見撼動蔡英文選情

戰神不會選！時力黨代表：徵召黃國昌選總統缺少「三條件」

獨／韓國瑜求見郭台銘　跳過幕僚、請託多組「共同友人」說項

高嘉瑜超兇：給韓國瑜死唯一方法「就是郭台銘不選」　穩穩當當在這次大選死透

郭粉跟韓粉是兩群生物　李正皓：腦袋結構根本不一樣

半導體產值破2兆！陳其邁：台灣在全球產業價值鏈是不可或缺的國家

韓國瑜民調直直落　文大學者怒揭原因：苦等郭大人息怒！

中研院奪「科學界奧斯卡獎」　靠全球首張黑洞照片獲肯定

新黨助戰韓國瑜　郁慕明喊話韓粉：不必擔心！ 我們是去打蔡英文的

2歲女狂衝…貨車下秒要撞上！虎爺+帝爺公聯手救命　媽崩潰吼叫：就差一步

湖口鐵皮加蓋民宅火警　「機車燒到剩屁股」3人機警逃生

懶婦實測／不僅打冰沙還能煮雞湯　特福「真空高速火氧機」甚至自動洗刀片

歡慶女神原型竟是女秘書？　勞斯萊斯的品牌7大不思議

臉書向陳菊道歉　「去死」韓粉3天後回嗆女學生「被告不要哭」

來不及了！誰當總統對房市有正面影響？房仲調查結果竟是郭董

光復屯門計畫21日再辦遊行！港警發「反對通知書」主辦人將提上訴

黃之鋒美國提「7/1無警員受傷」　港警發文反駁：14名受傷！

政治熱門新聞

高嘉瑜超兇：給韓死唯一方法就是..

德民眾請願與台建交　外交部：尊..

獨／柯思考「柯昌配」 　韓營樂..

郭粉韓粉是兩群生物　李正皓：腦..

韓國瑜民調直直落　文化大學主任..

獨／韓國瑜求見郭台銘請託多組「..

快訊／時力擬徵召黃國昌參選20..

正妹參選90度鞠躬　抬頭掀飛麥..

藍營大老登報　柯：15人曾勸進..

柯媽急奔中選會　柯文哲：不想理..

呂秀蓮：蔡英文莫怪我參選！

柯媽擲筊問城隍爺「柯文哲選總統..

小孟老師神預言郭柯不選！蔡邁配..

「開箱」八軍團狙擊隊　網：吃雞..

更多熱門

相關新聞

「頭」入參選爆紅　賴品妤：氣氣氣氣氣

民進黨徵召「太陽花學運女神」賴品妤參選新北市汐止區，而醞釀已久要說參選聲明，卻因為最後90度大鞠躬把頭插入麥克風，在網路上引起討論，不少網友揶揄這是「頭入參選」。

時力黨代表：徵召黃國昌選總統缺少「三條件」

獨／韓國瑜求見郭台銘請託多組「共同友人」說項

韓國瑜民調直直落　文化大學主任揭原因

時力擬徵召選總統？黃國昌：毫無所悉

關鍵字：

民進黨卓榮泰2020大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《信號》殺人魔找到了　消失33年…「下體塞桃」5年內殺9人

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

賴品妤泳照曝光　黑色比基尼辣哭網友

女生「尿尿不要用擦的」！醫：難怪下體飄臭

工程師10年存250萬　妻子4年內全部捐掉

《信號》嫌犯1994年又殺人！「跟妻子吵架」性侵20歲小姨子

胖老爹走下神壇？內行人推2家超猛炸雞店

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

華城連環「10血案細節」曝！ 性侵塞桃、原子筆殺9女

中和民宅氣爆　2女被拉出1人失去心跳！

台南女騎士斷兩截慘死　女同事目睹嚇哭

姊爬上老公床！王瞳心死削髮為尼

高嘉瑜超兇：給韓死唯一方法就是郭不選

一次訂31杯飲料！外送員教一招：30分鐘可喝到

iOS 13來了！iPhone 6S以上型號8大功能全升級

更多

最夯影音

更多

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面