2歲女狂衝…貨車下秒要撞上！虎爺+帝爺公聯手救命　媽崩潰吼叫：就差一步

▲原PO說，女兒平常都會跟虎爺玩。（圖／資料照／中壢警分局提供）

記者陳俊宏／綜合報導

「這是發生在我女兒身上的親身經歷…」一名媽媽分享「跳跳虎」虎爺和帝爺公聯手救了2歲多的女兒，「不然一個2歲多的小孩怎麼可能會這樣狂倒退？真的很感謝帝爺公、感謝跳跳虎，再也不敢讓女兒離開我半步了。」

這名媽媽18日深夜在「靈異公社」臉書社團說，她有請一尊虎爺叫「僻天虎」，可以隨身攜帶；女兒都叫虎爺「跳跳虎」，平時都會自言自語，對她說「跳跳虎在幹嘛」，還會和虎爺生氣。

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原PO表示，去年公公選舉期間，競選總部有請帝爺公坐鎮；她都帶女兒回去幫忙，當時女兒才2歲多，正值似懂非懂的年紀。她指出，某天公公拜票回來吃中餐，順便餵女兒吃，「我想說女兒有公公還有其他人照顧，所以就到總部對面的車上拿外套」，總部和停車處隔著一條10公尺的馬路。

▼虎爺是民間信仰中一種以虎為形象的神祇，俗稱「虎爺公」。（圖／資料照／記者林悅翻攝）

「我拿好衣服轉身要過馬路，就聽到我女兒一直叫我，然後就看她直直往我這邊衝」，原PO回憶，「對，就是直衝的狀態往我這跑。我緊張得一直大叫，要女兒不要過來，一直叫公公和大家，結果完全沒人聽到。」

原PO指出，照理說她的聲音是可以讓屋裡的人聽到，當下一輛大貨車速度超快，完全沒減速狂按喇叭，「我崩潰吼叫，希望有人趕緊出來，女兒當時已經是要被貨車撞上了。」

原PO說，「就差那一步，我看到女兒突然往後狂倒退，像是被人從後面拉著那種，一直倒退到大門口才停下來，不是只有2、3步那種，我女兒至少倒退了十幾步。」

「我臉色慘白走到女兒面前」，原PO表示，女兒淒慘大哭，「我以為她嚇到了。結果她說：『跳跳虎一直咬我，好痛餒』。我說：『祂不是咬妳是救妳，妳差點被車子撞到餒』。」

▼原PO分享虎爺救女兒的故事，引起熱烈迴響。（圖／資料照／記者林悅翻攝）

原PO指出，後來有去問事，是帝爺公和跳跳虎一起救了女兒，「不然一個2歲多的小孩怎麼可能會這樣狂倒退？真的很感謝帝爺公，感謝跳跳虎，再也不敢讓女兒離開我半步了。」她也回應網友的問題說，女兒跟虎爺很有緣，平常都會跟虎爺玩，「我女兒是神明保住生下來的孩子，真的跟神明很有緣。」

有人直呼，「雞皮疙瘩了，好感動啊」；原PO回，「我當下真的是絕望的地步…我剛剛邊打字變起雞皮疙瘩，到現在還是會餘悸猶存。」一名網友則說，「很想知道妳公公+其餘人怎麼顧的小孩，實在太過驚嚇，沒有要責備妳的意思，只希望跟長輩好好溝通」；原PO回「我也不曉得，因為沒看到，只能怪自己，應該要一起帶去拿外套的。」

《維基百科》介紹，虎爺是民間信仰中一種以虎為形象的神祇，俗稱「虎爺公」、「虎爺將軍」、「虎將軍」，尊稱為「下壇將軍」、「山君尊神」；俗曰「土地神轄山中虎」，虎爺最早是山神、土地神及城隍爺的座騎；後來更演變成王爺、媽祖等諸神的座騎，並有守護廟境、村莊、地區與城市功能。

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