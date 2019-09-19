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香港驚人「墓地照」曝光！墓碑塞爆山坡...1個骨灰罈要排隊7年

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▲ 山坡上密密麻麻的墓碑與後方的建築物形成詭異的協調感。（圖／翻攝自Finbarr Fallon官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

香港約有750萬人口，地狹人稠導致房價高漲，一般民眾都只能擠在小小空間裡過活；不過你可能不知，香港人在往生後的「墓園」也一樣擁擠不堪。英國的攝影師法隆（Finbarr Fallon）最近就拍下了幾張香港墓園的照片，放眼望去山坡上一排又一排，密密麻麻全都是褐灰色的石碑，緊密並排到幾乎沒有留下任何一絲空隙，密集的程度讓人看了相當驚訝。

根據CNN報導，作為一名建築攝影師，法隆在一次度假時偶然間造訪了香港灣仔區的一處墓園，他受到墓園的獨特的「空間設計」所吸引，於是從5年前開始多次來到香港，陸續拜訪了香港其他的墓地，並用相機及空拍機記錄下來。


▲ 香港墓園中的墓碑層層並排而放。（圖／翻攝自Instagram／fin.barr）

從照片可以看見，山坡上原先的綠色草地早已完全被褐灰色的石碑所吞沒，幾千座石碑整齊的沿著山坡層層排列，緊密的相鄰著，與後方的高樓大廈互相映襯，形成了和諧又詭異的畫面。法隆表示，「我想透過拍攝的角度，在構圖上描繪出生與死之間的關係與距離。

據了解，如果想要在香港的私人墓園購買一塊永久地，一般價格大約要28萬港幣（約新台幣110萬元），不過香港大學社會工作及行政學系副教授周燕雯（Amy Chow）卻表示，現在外面的價格幾乎都可以賣到4倍之高，也許公墓的價格可能會相對便宜，但現在永久墓地幾乎都已經滿了，只剩下可以重複使用的墓地，必須每6年就把埋葬在裡面的往生者遺骸挖掘出來。

▲ 很多人為了骨灰罈的空間，排隊等待了七年才有。（圖／翻攝自Instagram／fin.barr）

長期研究高齡化與死亡的周燕雯提到，絕大多數的香港人慢慢都改採用「火葬」的方式來送走已故親人，即便如此，仍然無法解決空間不足的問題，「雖然骨灰罈相比土葬來說，所占空間小了許多，不過要找到一個放置的位置還是相當困難的，幾千萬個家庭爭先恐後、排隊登記，甚至等上整整7年才排到，就只是為了可以一個能容納1至2個骨灰罈的空間。」

「為祖先及已故家人找到一個永久的地方安置，是表達尊重和孝順的一種方式，如果無法找到墓地或骨灰龕，人們可能會感到內疚和羞恥。」周燕雯補充，礙於土地有限，現在部分的香港家庭選擇將骨灰罈放置在家中，也許這樣的做法違背了傳統，但是這麼做至少比較方便，也能讓亡者獲得永恆的安息。

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