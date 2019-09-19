美軍傻買「中國製現成無人機」　喊停買卻遭廠商警告…系統準備出事！

▲美軍所用大疆科技DJI無人機。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

中美雖有貿易戰的嫌隙在，但在軍購上中國大陸市占率相當高，即便美國曾表示「拒買中國製現成無人機」，但如今傳出美國海軍與空軍仍持續購買「大疆科技」的無人機。美國國防部出面表示，此屬個案，為應急所需。而實際上持續購買的原因則被揭露，大疆曾警告美軍，倘若放棄該系統，將會受到一些「負面影響」。

根據《美國之音》報導，五角大廈發言人提到，之所以購買大疆科技的無人機，主要原因是依據情況，來看是否需要購買無人機，目前這批已經獲得特別豁免；軍方也表示已經消除系統內的安全顧慮。2018年時任美國防部常務副部長夏納漢（Patrick Shanahan）就曾簽署備忘錄提到，因為網路安全問題，不准購買、使用所有商業市場現有的無人機，其中中國製更可能會將敏感資料傳回製造商。

據悉，2018年8月和11月完成的採購單顯示，海軍和空軍分別花費了近19萬美元和近5萬美元，購買大疆製造的無人機；空軍購買了35架大疆「禦」Mavic Pro鉑金版無人機，海軍購買了數目不詳的大疆「悟」Inspire系統無人機。

此外，大疆科技曾警告美國軍方，倘若放棄不使用該企業軟體或是無人機，過去的檔案、軟體、光學開發系統就將會受到影響。在專家認為有隱憂之際，五角大樓發言人安德魯斯（Mike Andrews）也表示，海軍採購的大疆無人機則是用於測試與行動。

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