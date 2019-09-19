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華為、中興全球市占比40%　日媒：中美5G大戰「美國敗象已露」

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▲ 不少來自東南亞國家的專家都認為，美國在5G戰上難以戰勝中國。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國發動高科技戰已經超過1年，儘管持續敦促盟國將中國企業排除在5G網之外，不過局勢發展似乎逐漸不利自身。日媒最近就提到，美國的盟國在抵制華為、中興的情況方面並不如預期積極，再加上越來越多國家開始採用中企通訊設備，「5G大戰，美國敗像已露」。

根據《日本經濟新聞》報導， 美國政府去年8月通過《國防授權法》，隨即從今年8月13日起，禁止政府機構採購任何華為和中興通訊的產品。1年後起，只要採用這兩間中國企業產品的民營企業，將被禁止與美國政府交易。

僅管美國的「華為禁令」與「阻攔中資企業拓展5G」的行動來勢洶洶，《日經》評論員秋田浩之卻提到，雖然美國積極敦促盟友國也一同將兩間中國企業從5G網排除，不過實際上，現在真正跟上美國腳步的國家，只有日本和澳大利亞而已。英、法2國都回應，「還在商議中」；德國方面更是堅稱，自己有「難以排除」的困難立場，無法配合。

除此之外，越來越多的國家開始採用中企通訊設備，像是柬埔寨將在今年啟動5G服務，並採用華為的技術；泰國與馬來西亞先後在5月底表態「不會加入抵制華為的行動」；至於菲律賓電信營運商Globe Telecom、印尼Telkomse、新加坡M1l等當地大型通訊企業，也決定在5G領域，與華為和中興通訊進行合作，陸續與2間中國企業簽署了合約。

這些國家選擇堅持使用華為和中興通訊的原因為何，報導分析，首先，這2間企業的被取代性低，以移動通訊基礎設施方面來看，華為與中興在全球市場的佔比近40%，相較之下，雖然瑞典的愛立信（Ericsson）佔比29%、芬蘭的諾基亞　（Nokia ）市佔比23.4%，也佔有一定分量，但在價格競爭中，仍舊無法與中國企業並駕齊驅。

▲ 華為預估，到了2025年，全球將有58%人口享受5G服務。（圖／達志影像／美聯社）

東南亞的經濟學家也補充，愛立信和諾基亞的價格，相比華為、中興高出20%到30%，佔在東南亞和印度的角度來說，這並不划算。

另外，美國在抨擊華為、中興的同時，自己本身也參與情報了間諜活動，美國國家安全局（NSA）前僱員史諾登（Edward Snowden）爆料，美國政府入侵各國政府和企業網路，暗中監視、獲取信息。這樣的不信任感在亞洲內部持續蔓延，對部分東南亞國家而言，與中國相比，資料被美國竊取，似乎更加可怕。

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