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力爭5年內人均GDP達3.2萬美元　浙江烏鎮推動5G+人工智能

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▲▼浙江烏鎮。（圖／記者陳政錄攝）

▲第六屆世界互聯網大會將在浙江烏鎮舉行。（圖／記者陳政錄攝）

實習記者謝汶穎／綜合報導

第六屆世界互聯網大會將在10月20至22日在浙江烏鎮舉行，這次主題將圍繞5G、人工智能等新科技等內容進行探討。大會上同時也會發佈15項左右年度頂級互聯網科研成果，並希望實現「五個倍增」，其中之一就是爭取2025年的人均GDP達到3.2萬美元，也就是要在去年人均GDP1.6萬美元的基礎達到倍增。

在新聞發表會上，國家互聯網信息辦公室副主任劉烈宏表示，首先新增「直通烏鎮」互聯網大賽，打造新興產業和經濟上的國際賽事；第二個是提升吸引力，大會利用新興科技，涵蓋5G、人工智能等內容，提高熱潮和前瞻性；最後為國際化，邀請更多元貴賓，並達成更多全球共識。

浙江省桐鄉市委書記盛勇軍則提到，現在桐鄉特色體現有幾個方面，首先是新技術的先行先試，有上千家的企業選擇烏鎮發佈新技術、發表新產品，5G建設也開始全面展開，目前共50多項技術持續在應用；其次是多個新產業落地在此，5年來數字經濟企業增長5倍，資訊製造業和軟體服務業收入每年均以50%速度增長。

他指出，桐鄉的新動能澎湃湧動，目前已有13.5萬家企業與商家位在這兒，每天更以上百家速度增長，國家型新技術企業和省科技型企業也突破1000家；兩化融合指數〈電子資訊運用到工業中的指數〉穩居浙江省第一，電商百佳縣更連續多年名列全國前十。

盛勇軍表示，想要打造互聯網創新的策源地，聚集新一代資訊科技，落成5G新創中心、百度大腦新創中心、康佳先進技術研究中心和平安經濟城等一系列。他也努力打造現代治理的先行地，目前已聯合華為、平安和中電科三巨頭，建設大數據、物聯網技術，推動烏鎮成為全國新型智慧城市。

最後盛勇軍說道，想要打造高質量發展樣版地，實現五個倍增，也就是爭取2025年，要在去年人均GDP1.6萬美元的基礎上實現倍增，達到3.2萬美元，來努力保持桐鄉高質量發展水平，繼續名列全國領先位置。

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