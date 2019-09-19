他暗戀俏護士狂被打槍　竟設「變態鴻門宴」拐上門…勒斃後舔屍含笑離開！

▲追求不到心儀的女護理師，竟殺害後舔屍。（圖／翻攝自光華日報）

記者陳亭伃／綜合報導

新加坡日前傳出一起「愛不到就要殺死」對方的恐怖情人新聞。一名男子多年來因為暗戀28歲的女護理師，追求多年最終沒有得到結果，甚至聽聞護理師已經開始與其他男人開始約會，於是策劃一場假飯局，想要性侵護理師，卻沒想到情緒失控之下竟勒死對方，還動了姦屍的念頭。

綜合外媒報導，現年51歲的莫男2016年涉嫌對暗戀多年的女護理師犯下謀殺案。莫男當時已經暗戀護理師多年，兩人一直以來僅維持友誼關係，護理師也沒有想要與男方交往的意思。直到當時案發前莫男發現護理師漸漸地拒絕和他出門，也減少主動聯繫開始感到憤怒，畢竟多年來不僅追求沒有被領情，也沒有發生親密關係。

案發當天，莫男約護理師到租屋處吃火鍋，兩人吃完飯後，他看到女方在梳頭髮，突然一陣慾火竄上，但熊抱卻被拒絕，最後還對女方用力架住脖子怒氣沖沖的問「是不是有新的對象」。護理師當下被驚嚇，立刻說確實認識了一名中國男子，也一起出去過5次左右，更和前男友有聯繫，這讓莫男氣到失去理智。

莫男開始暴打護理師，並且用毛巾勒住女方的脖子約兩分鐘，直到臉色發紫斷氣，但他並沒有因此就平息怒氣，居然還燃起「想看暗戀多年的人裸體長怎樣」扒光護理師衣物後開始拍遺體的照片，拍完後還舔了遺體一下。事後莫男逃離租屋處後，直到房東感覺詭異，進屋掀開被子才驚見女屍，立刻報警。

莫男事後打給房東表示，是自己殺掉女子。房東在和警方的合作下，在一處餐廳逮捕到莫男。警方調查，莫男積怨許久，甚至在殺害護理師後，一度想要塞在行李箱內棄屍，無奈屍體已經僵硬，只好丟在租屋處，訊後將等待最終審判。

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