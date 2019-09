29歲「塗黑臉」扮阿拉丁舊照曝光！　加拿大總理杜魯道認歧視急道歉

▲ 現年47歲的杜魯道2015年就任總理,現正爭取連任。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

《時代》雜誌18日刊登一張2001年的舊照,可見當時任教於西點灰色學院(West Point Grey Academy)的加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)整張臉化著棕色的妝,戴上頭巾、身穿長袍出席派對,引發爭議。杜魯道當天馬上為自己29歲時的行為道歉,承認這是「種族主義行為」,但恐怕對10月21日的國會大選帶來影響。

杜魯道18日晚間表示,「我深表歉意。我非常後悔,很抱歉我這麼做。我當時不覺得那是種族歧視,但現在我意識到了,那是種族歧視的行為。」他說明,他2001年在溫哥華擔任教職時,參加一場主題為《天方夜譚》的年終晚會,因此穿上阿拉丁的服裝並化了妝,「我不該那麼做。我早該知道的,但我沒有。我真的很抱歉。」

杜魯道道歉時坦言,高中時也曾塗臉參加才藝表演,演唱牙買加的傳統歌謠,「我對此感到後悔,也對自己很生氣。」他指出,「我一生都在努力為人們創造機會,與種族主義對抗。我現在可以站在這裡說,我年輕時犯了一個錯誤。」 他也補充,「我將請求加拿大人的原諒。」

