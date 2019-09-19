29歲「塗黑臉」扮阿拉丁舊照曝光！　加拿大總理杜魯道認歧視急道歉

▲ 現年47歲的杜魯道2015年就任總理，現正爭取連任。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

《時代》雜誌18日刊登一張2001年的舊照，可見當時任教於西點灰色學院（West Point Grey Academy）的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）整張臉化著棕色的妝，戴上頭巾、身穿長袍出席派對，引發爭議。杜魯道當天馬上為自己29歲時的行為道歉，承認這是「種族主義行為」，但恐怕對10月21日的國會大選帶來影響。

杜魯道18日晚間表示，「我深表歉意。我非常後悔，很抱歉我這麼做。我當時不覺得那是種族歧視，但現在我意識到了，那是種族歧視的行為。」他說明，他2001年在溫哥華擔任教職時，參加一場主題為《天方夜譚》的年終晚會，因此穿上阿拉丁的服裝並化了妝，「我不該那麼做。我早該知道的，但我沒有。我真的很抱歉。」

杜魯道道歉時坦言，高中時也曾塗臉參加才藝表演，演唱牙買加的傳統歌謠，「我對此感到後悔，也對自己很生氣。」他指出，「我一生都在努力為人們創造機會，與種族主義對抗。我現在可以站在這裡說，我年輕時犯了一個錯誤。」 他也補充，「我將請求加拿大人的原諒。」

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF — TIME (@TIME) September 18, 2019

▲ 29歲的杜魯道戴上頭巾扮演阿拉丁。

10月的大選對杜魯道來說本就是一場苦戰，因為他此前才被爆對前任司法部長施壓，要求撤銷對一家大型工程公司的賄賂指控。他擔任總理的近4年內持續對少數族群表示支持，將擁抱加拿大的多元文化作為領導國家的主要方向，35名內閣成員中更有至少7人來自少數族裔，卻傳出種族歧視爭議，恐怕對選情不利。

杜魯道的政敵抓住此機會，在照片曝光後嚴厲譴責。他的主要對手、保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）表示，對杜魯道的行為感到極度震驚與失望，更指責其不適合領導加拿大。加國穆斯林全國委員會（National Council of canada muslim）則指出，杜魯道扮棕臉相當可恥，但也對他的道歉表示感謝。

▼ 杜魯道在競選活動的飛機上為2001年的歧視行為道歉。（圖／路透）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

