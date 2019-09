黃之鋒美國提「7/1無警員受傷」　港警發文反駁：14名受傷！

▲黃之鋒與何韻詩17日出席美國國會舉辦的聽證會。(達志影像/美聯社)

記者鄭思楠/綜合報導

香港眾志秘書長黃之鋒日前接受外國媒體訪問時表示,「7月1日示威者衝擊立法會事件中,沒有警務人員受傷」(During the 1st July, none of the police or none of the security guards got hurt)。對此,警方18日晚在臉書發文反駁,當日的行動中共有14名警務人員受傷。

據《香港01》報導,黃之鋒正在美國進行訪問,他昨在香港時間的晚上於美國國會及行政當局中國委員會(CECC)聽證會上批評「香港危險地邁向一國一制」等,「香港目前正處於關鍵時刻,我們面對的是中國在深圳邊境的龐大軍事集結;雖然習近平主席不太可能在即將到來的10月國慶之前採取大膽行動,但沒人能確定接下來會發生什麼,坦克開進香港並非不可能。」

香港警察透過社交媒體表示,自6月的連串示威中,截至目前,已有接近240名警務人員在當值期間受傷。帖文又批評,示威活動愈演愈烈,暴力逐步升級;面對示威者目無法紀的違法行為,警方一直保持高度克制,務求令社會恢復秩序,保障市民大眾的生命安全。

▲黃之鋒與何韻詩赴美爭民主。(達志影像/美聯社)

此前,黃之鋒在美國紐約演講,呼籲美國國會通過《香港人權與民主法案》,支持香港民主運動。對此,中國大陸外交部發言人華春瑩(16日)回應,「黃之鋒身為中國人,卻到處去乞求外國干預中國的內部事務,對於這種人,他是沒有什麼資格,來對中美關係當中的相關問題說三道四。」