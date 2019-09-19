強生只出一張嘴？芬蘭總裡嗆：9月底前不交書面　脫歐協議「一切免談」

▲芬蘭總理林奈（左）與法國總統馬克宏（右）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國脫歐進入倒數，首相強生（Boris Johnson）表示，可能會在10月17日舉行的歐盟高峰會達成協議，若是不行，也會在10月31日前退出歐盟。芬蘭總理林奈（Antti Rinne）對此表示，他和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）意見一致，英國必須在9月底前提交書面計畫，否則一切免談。

路透社引述唐寧街內部消息指出，英國政府正持續與歐盟談判，自強生擔任首相以來，談判一直都有進展，並強調，政府已經提出「多個」愛爾蘭邊境保護的替代方案。不過，強生多次在採訪過程中，拒絕透露任何協議的細節，他指稱不想公開談判。歐盟則批評，英國已經說得太多，但沒有將任何協議計畫寫成書面討論。

林奈18日結束與馬克宏的會談，並在接受媒體採訪時指出，「我們（與馬克宏）都認為，現在是強生必須以書面形式提出協議的時候了，如果這真的存在的話，我們已經聽得太多，若9月底還沒收到任何提案，那麼就完蛋了。」林奈預計在未來幾天與歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）討論英國的最後期限，但目前這一立場還未與歐盟其他會員國達成共識。

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日前被強生放鴿子的盧森堡總理貝特（Xavier Bettel）也說，強生必須現在做出決定，「如果他們想討論，就要白紙黑字地寫下來，不是把責任推到我們身上，因為英國不知道如何擺脫自己陷入的困境。」

投資銀行摩根大通（J.P. Morgan）則對在歐盟高峰會達成協議表示悲觀，「我們對於10月中的峰會上達成脫歐協議的想法，是非常負面而非正面，尤其英國利用無協議脫歐，來迫使歐盟接受新的協議，越讓人相信，這種蠻力的手段行不通。」

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