早知海嘯風險…東電3前高層福島核災涉「業務過失致死傷」　法院今午宣判

▲ 東電旗下2座核電廠在福島核災後全部停止運轉。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2011年311大地震引發海嘯，導致日本東京電力公司（TEPCO）在福島縣海濱的福島第一核電廠發生一系列爐心熔毀、放射線釋放等核災。3名東電前高層被控業務過失導致死傷，若被定罪，最高可能面臨5年徒刑。東京地方法院將於當地時間今（19）日下午1時15分（台灣時間中午12時15分）做出裁決。

日本放送協會（NHK）報導，現年79歲的東電前董事長勝俁恆久、73歲的前副社長武黑一郎及69歲的武藤榮被指在事發3年前就得知核電廠遇海嘯襲擊會有核災風險，卻未採取任何行動。但3人皆以當時獲得的資訊並不可信為由否，主張無罪，僅向受害者道歉。

《法新社》指出，這起案件的審判過程相當複雜。檢方曾以證據不足、定罪可能性太小為由，二度拒絕審理此案。但隨機挑選公民組成的司法調查小組2015年決定，3人應該接受審判，迫使檢方繼續審理。3人被起訴後， 東京地院2017年6月迄今已開庭審理多達37次。

▲ 福島第一核電廠2008年10月（上）及2012年2月26日（下）空拍圖。（圖／路透）

此案爭議在於3名被告是否能夠預見引發核災的巨大海嘯，以及他們若有採取必要措施，是否能夠避免事故發生。一名負責海嘯預防措施的前東電高層作證表示，他曾在一場勝俁恆久有出席的會議上報告指出，東電有必要採取更嚴格的程序，且他的報告在沒有任何人提出反對意見的狀況下獲得批准。

3人當時聽取的數據與研究報告顯示，超過10公尺的海嘯可能在該地區引發斷電，及對核電廠造成重大災難。東電根據2002年政府報告完成的一份內部研究也指出，若發生8.3地震，當地可能出現高達15.7公尺的海浪。而在2011年3月11日，規模9.0大地震來襲，高達14公尺的巨浪淹沒第一核電廠反應爐的冷卻系統。

檢方主張，根據員工的證詞，大規模海嘯是可以預見的，因此求處3人5年監禁。但3名與該名員工的說法有出入，稱當時的會議並未做出任何具體決定，也沒有給予批准。他們宣稱，儘管事先掌握相關資訊，也不可能預料到這場災難，因此否認指控。