嘸錢買牛奶！爸媽每天餵14月大女嬰「5杯咖啡」　媽：睡前必喝

來自印尼西蘇拉威西(West Sulawesi)的夫妻薩拉夫丁(Sarifuddin)和阿妮塔(Anita)生活貧苦,無法負擔昂貴的牛奶,只好餵食14個月大的女兒卡迪莎(Khadijah Haura)咖啡,每天飲用量高達5杯。媽媽表示,寶寶如果沒有喝到,甚至會哭鬧不願睡覺。消息一出,當地衛生局立刻介入,要求家長協助戒斷咖啡因,並提供營養的食物和資源。

《羅盤報》(Kompas)報導,卡迪莎自從6個月大開始,每天喝下5杯印尼自製咖啡(Kopi Tubruk),目前已經學會走路,喜歡主動找人玩耍。阿妮塔說,女兒非常敏捷、活潑,時常爬上爬下,讓她和老公累得沒有時間睡覺,「她如果沒有喝咖啡,就不願意睡覺,一直哭鬧。」

據《雅加達時報》,阿妮塔和薩拉夫丁都是撥椰肉的工人,每天只能賺2萬盧比(大約為新台幣43元),如果幸運遇上椰子乾需求旺季,收入可以達到4萬盧比(大約為新台幣86元),但仍只能勉強支持日常生活開銷,萬一水果缺貨,甚至會被迫在家休息。

