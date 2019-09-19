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嘸錢買牛奶！爸媽每天餵14月大女嬰「5杯咖啡」　媽：睡前必喝

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奶瓶,娃娃椅,嬰兒,嬰兒椅,嬰兒用品。（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲印尼一名女嬰家裡太窮，每天只能喝咖啡。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

記者吳美依／綜合外電報導

來自印尼西蘇拉威西（West Sulawesi）的夫妻薩拉夫丁（Sarifuddin）和阿妮塔（Anita）生活貧苦，無法負擔昂貴的牛奶，只好餵食14個月大的女兒卡迪莎（Khadijah Haura）咖啡，每天飲用量高達5杯。媽媽表示，寶寶如果沒有喝到，甚至會哭鬧不願睡覺。消息一出，當地衛生局立刻介入，要求家長協助戒斷咖啡因，並提供營養的食物和資源。

《羅盤報》（Kompas）報導，卡迪莎自從6個月大開始，每天喝下5杯印尼自製咖啡（Kopi Tubruk），目前已經學會走路，喜歡主動找人玩耍。阿妮塔說，女兒非常敏捷、活潑，時常爬上爬下，讓她和老公累得沒有時間睡覺，「她如果沒有喝咖啡，就不願意睡覺，一直哭鬧。」

據《雅加達時報》，阿妮塔和薩拉夫丁都是撥椰肉的工人，每天只能賺2萬盧比（大約為新台幣43元），如果幸運遇上椰子乾需求旺季，收入可以達到4萬盧比（大約為新台幣86元），但仍只能勉強支持日常生活開銷，萬一水果缺貨，甚至會被迫在家休息。

阿妮塔說，老公在豐收季時會到稻田擔任搬運工，賺取兼差費，除此以外沒有太多的工作選擇。她很擔心女兒健康，「可是我們無能為力，收入不夠買牛奶，我們被迫每天餵她喝咖啡。」

波里哇利曼達爾縣（Polewali Mandar）衛生局17日對女嬰進行健康檢查，並沒有發現任何異常。但是，社區健康發展部門的主任薩利赫（Mandaria Saleh）指出，長期看來，咖啡因與糖分的攝取仍會傷害幼兒發育，「我們要求孩童家長不要繼續餵食咖啡，衛生局已經發下牛奶、嬰兒食品和其他補充性的糧食，例如餅乾。如此一來，卡迪莎可以再一次飲用牛奶，像同齡的孩子一樣健康長大。」

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