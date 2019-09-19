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13北韓餐廳員工叛逃！　平壤主張「集體遭南韓綁架」要求送返

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▲▼北韓街景,平壤街景,平壤,北韓人民。（圖／路透社）

▲ 其中一名女員工表示，謊稱自願前往南韓是因為經理威脅，「否則就向北韓國家安全保衛部舉發妳看了南韓電視劇。」（資料照／路透社）

記者陳宛貞／編譯

中國浙江一家北韓餐廳2016年發生北韓員工集體脫逃，途經馬來西亞入境南韓的事件。南韓政府當時宣布，他們是因對北韓體制產生懷疑而投誠。但北韓官媒18日宣稱，南韓國家人權委員會的調查已經證實他們是遭人綁架，同時刊登員工家屬的投書，要求將他們送返回國。

在浙江寧波柳京餐廳工作的13名北韓員工2016年4月突然離開，12名女性員工隨1名男性經理自上海機場出發，途經馬來西亞吉隆坡，7日從仁川機場入境南韓。南韓統一部當時宣稱，他們因對北韓的懷疑與對南韓社會的憧憬而脫北，「政府尊重他們的意志，站在人道主義的立場接受他們歸順。」

然而，JTBC電視台節目2018年5月訪問其中4名女員工後披露，她們並非自願脫北，而是受到男經理威脅。經理許江日（音譯）也主張，這起事件由南韓國家情報院所策劃。他宣稱，2014年年末成為南韓情報員，一年多來不斷偷渡資訊給南韓國情院，因面臨身分曝光的危機才提出歸順的要求，並在國情院的指示之下帶著12名女員工一同進入南韓。

南韓國家人權委員會此前於本月9日通報陳情人指出，並無客觀證據可證明政府非法或不當介入，但不排除部分北韓員工是在經理的威脅或攏絡下才決定歸順。另一方面，由各國專家組成的調查團4日發表出訪北韓的調查結果，認為12名女員工是遭人欺瞞並強制送到南韓，定調為侵害人權的綁架事件。

北韓對外宣傳媒體《回音》18日刊登其中一名女員工母親池春愛（音譯）的文章，稱自己為「2016年4月被南朝鮮情報員流氓們集團綁架後帶走的李智藝（音譯）的媽媽」，要求南韓政府趕緊將女兒送回父母身邊。

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