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批臉書推特刪中國帳戶　陸網信辦副主任：封禁客觀理性聲音

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▲▼ 臉書,FACEBOOK,臉書LOGO。（圖／達志影像／美聯社）

▲臉書LOGO。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國務院新聞辦公室18日召開「第六屆世界網際網路大會」記者會，期間針對記者關於大陸近來開始開發新的人工智慧的軟體，以控制網路內容的提問，大陸國家網際網路信息辦公室副主任劉烈宏指出，在內容審核上，臉書、推特等公司其實更有招數。

劉烈宏表示，前段時間，臉書、推特以散佈「假新聞」為藉口，「封禁了一批發佈客觀理性聲音的中國帳戶」，但與此同時，大量歪曲事實、攻擊抹黑中國的謠言訊息卻大行其道。他說，這充分表明，臉書、推特等公司的內容審核其實非常精準，「如果說要『取經』的話，可能找他們更合適。」

於此之前，澳洲戰略政策研究所（ASPI）於3日公布報告指出，在中國政府支持下，將近20萬個推特帳號發布不實資訊，時間長達2年以上，其中被轉推次數最多的4名使用者中，2個原是A片分享機器帳戶。

此外，推特和臉書日前以「帳號散播關於香港示威的虛假訊息，而且由中國官方主導」為由，接連宣佈封鎖平台上的帳號，《環球時報》於8月20日社評指出，美國的社交網站可以公然歧視「政治不正確」的言論，直至對它們給予消聲處理，並將推特和臉書此舉形容為「赤裸裸的意識形態行動。」

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