超怕零食被偷吃…男子買「透明保險箱」鎖起來　妻炸怒！網歪樓：哪買的？

▲可放冰箱內的食物保險箱。（圖／翻攝自Amazon）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名男子不滿未婚妻一直偷吃他的巧克力，所以決定買個保險箱放在冰箱裡，如果要吃的話，必須得到他的允許才行。未婚妻氣得把照片po上網，並寫下「我們一起買房子、生孩子，你卻不再分巧克力給我吃！這肯定得分手吧？」不過這也意外引來不少網友求問，這個透明保險箱到底在哪買的。

住在英國的洛伊（Stacey Lowe）日前在臉書上氣憤地指控她的未婚夫，「我們一起買房子、一起生小孩、訂婚後一起籌備婚禮，然後竟然發生這種事！威廉（Dave William）居然去買了個該死的保險箱放在冰箱，因為他是個渾蛋，他再也不想跟我分享巧克力，這肯定是分手的好理由吧！」

原來她的未婚夫威廉，受不了每次洛伊都把他的巧克力吃光，所以去買了個冰箱專用的保險箱，把所有的巧克力都鎖起來。洛伊生氣地說，這個透明的保險箱簡直就是酷刑，像是在炫耀你看的到，但是吃不到，而且威廉居然想再買一個專門放洋芋片跟糖果，「我總有一天會猜到密碼。」

這篇貼文立刻引起廣大回應，不少網友說，這真是個戒除消夜的好方法，「這讓我不會半夜大吃特吃」、「如果我和另一半同居，我也會買這個」；但也有人覺得，這樣對自己的配偶實在太不人道，「我會直接把冰箱砸爛」、「不如把一起買的房子燒了吧！」洛伊也貼心地把這款保險箱的購買連結放在文內，一個只要29.95英鎊（約台幣1210元）。

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