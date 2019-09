滑翔傘纜繩60米高空斷裂！　18歲醫科生被狂風捲走「猛撞棕櫚樹」亡

▲俄羅斯少年玩滑翔傘,纜繩竟斷裂撞上棕櫚樹死亡。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

土耳其旅遊勝地安塔利亞(Antalya)發生一起可怕意外,18歲的俄羅斯少年馬克(Mark Mitrofanov)和媽媽塔蒂亞娜(Tatiana Mitrofanova)玩滑翔傘,卻不巧遇上強風襲來,2人還飛在200英尺(大約為60公尺)的高空,連接快艇的纜繩卻硬生生斷裂,當場撞上路邊的棕櫚樹。他被緊急送醫後,仍宣告不治,母親臉部受到重創,目前還在住院治療。

在影片中,滑翔傘的纜繩已經消失,被強風捲走,快速地朝棕櫚樹撞上。民眾急忙解開纏繞的傘布和繩索,幫助已經昏迷的遊客脫困。

