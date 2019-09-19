滑翔傘纜繩60米高空斷裂！　18歲醫科生被狂風捲走「猛撞棕櫚樹」亡

▲俄羅斯少年玩滑翔傘，纜繩竟斷裂撞上棕櫚樹死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

土耳其旅遊勝地安塔利亞（Antalya）發生一起可怕意外，18歲的俄羅斯少年馬克（Mark Mitrofanov）和媽媽塔蒂亞娜（Tatiana Mitrofanova）玩滑翔傘，卻不巧遇上強風襲來，2人還飛在200英尺（大約為60公尺）的高空，連接快艇的纜繩卻硬生生斷裂，當場撞上路邊的棕櫚樹。他被緊急送醫後，仍宣告不治，母親臉部受到重創，目前還在住院治療。

在影片中，滑翔傘的纜繩已經消失，被強風捲走，快速地朝棕櫚樹撞上。民眾急忙解開纏繞的傘布和繩索，幫助已經昏迷的遊客脫困。

Russian teen dies and mother seriously injured in Turkey after parasailing cable broke at 200ft sending them crashing into a tree https://t.co/5nagfSH9MK — Daily Mail Online (@MailOnline) September 18, 2019

塔蒂亞娜向媒體PressHata表示，才開始欣賞美景大約1分鐘，纜繩就斷了，「我們朝大馬路跟棕櫚樹飛去，我事後唯一記得的事情就是我們在棕櫚樹上被『剎車』住」了。我想我們躺在飯店地板上，當我張開眼睛，只看到一個戴眼鏡的女人。」她一醒來就意識到兒子已經走了，「我看見馬克躺在那，但我沒看到他說話，他身邊也有人，我被送進救護車，帶來這裡。」

Parasailing horror as cable snaps to plunge teen to his death at Turkish resorthttps://t.co/BIGipjV9Pe pic.twitter.com/eFci67aaBp — Daily Star (@Daily_Star) September 18, 2019

《每日郵報》報導，馬克即將進入醫學院就讀，沒想到遇上意外，因頭部重創，傷重不治。一名朋友說，「醫生已經為了馬克奮戰到最後，可是還是救不了他。馬克的心臟在第二次手術中停止跳動。」他認為，塔蒂亞娜的臉也嚴重受傷，是最痛苦的人，「雖然她跟兒子一起搭乘滑翔傘，卻沒有受到如此的折磨。」

據了解，馬克來自新西伯利亞（Novosibirsk），父親是當地著名社會運動者，一接到消息立刻飛往土耳其，「我的兒子待在安塔利亞很長一段時間了，他的母親則剛剛抵達。我還不了解那是什麼種類的船，或者是否有一些基本的安全許可證照。」

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