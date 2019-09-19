大嫂生男寶！長輩下令「姑姑送鞋」：孩才能長牙　她轟習俗…網反轉真相長知識

▲親家要求原PO送鞋給姪子！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「他沒牙齒到底關我X事！」一名女網友抱怨，最近大嫂的父母來告知，要求當姑姑的原PO必須買一雙鞋子給小侄子，否則孩子沒長出牙齒，「就是我害的！」文章貼出後，掀起大批網友看傻直呼，「沒姑姑的怎麼辦？小孩就會無牙嗎？」

這名女網友在臉書《爆怨公社》透露，大哥大嫂剛誕下一名男寶寶，家裡增添新成員，原本是值得歡喜的事，原PO也正沉浸晉升姑姑的喜悅。怎料，日前親家告知原PO父母一項傳統習俗，當姑姑的人必需要送一雙鞋給侄子，「不然我侄子牙齒長不出來，是我這個當姑姑的問題！」

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原PO露出黑人問號表情，如今現代醫療發達，生病應該去看醫師，不解為何親家會搬出老舊習俗來說嘴，更爆氣反轟「他沒牙齒到底關我X事，是他爸媽基因有問題吧？」原PO坦言，從小到大，對於歧視女性的觀念非常反感，只要受到不公平對待，絕對會爭論到底。

無奈此次又中槍，原PO雖然氣憤難奈，但為了給長輩台階下，只好退一步海闊天空，「買最便宜又有怪味的鞋，不然又有一堆神X病要來怪我！」最後，原PO不忘強調很疼愛侄子，經常買玩具給他，「純粹討厭別人命令我該做什麼事，原本想做的事一被命令，瞬間不想做了，而且心情非常差！」

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▲網驚呆，認為習俗聽聽就好！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

抱怨文曝光後，掀起眾多網友關注，「沒姑姑的怎麼辦？小孩就會無牙嗎？無言」、「好笑，那我先生頭髮少，不就要怪姑婆了」、「這時要回他一句，『現在都什麼時代了，沒知識真可怕』」、「還有，頭髮長太慢也是姑姑要買鞋」、「牙齒是送米，頭髮才是送鞋哦」、「我家小孩收了姑姑的鞋子跟米也沒比較快長牙阿，一堆習俗真的讓人很困擾」、「每個家庭都存在一個臭大嫂無誤」。

對此，有達人糾正，「鞋子應該是孤路，其實就是腦勺會有一條線長不出頭髮，其實不是歧視女性，是因為孤跟姑同音，那只是一種姑姑疼侄子、姪女的一個藉口！沒什麼的！那其實後面長不出頭髮是因為長期躺著，孩子只能轉頭，摩擦導致的！長大後就好了！別氣了。」

提到老一輩留下來的話，「生孤路，穿姑鞋、發孤齒，呷姑米」，其實背後其實有暖心含意，因古代女兒遠嫁，想要回娘家一趟不易，當侄子們發孤齒時，因孤與姑發同音，盼望姑姑可返家探望，也順道送米，可保孩子平安順遂，而女兒也有回娘家探親的好理由，兩全其美。至於生孤路意思為，寶寶頭髮只長頭頂，兩耳間的後腦杓長不出頭髮，因此也希望姑姑能送鞋子，讓侄子快速長出頭髮。

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