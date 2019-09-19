川普48小時內公布「加強制裁」　伊朗總統拿不到美簽…恐取消出席UN大會

▲伊朗總統羅哈尼恐因美簽未核准，取消出席聯合國大會。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

沙烏地阿拉伯煉油廠遭攻擊，讓美國與伊朗的關係再度惡化，美國總統川普（Donald Trump）18日接受訪問時指出，除了與伊朗開戰之外，還有很多選擇，並在推特表示，會加強對伊朗的經濟制裁，48小時內會宣布詳細舉措。伊朗國家通訊社（IRNA）則指出，若美國遲遲不核發簽證，伊朗總統羅哈尼可能會取消出席本屆聯合國大會。

近幾個月以來，多艘油輪在波斯灣內遭攻擊、美軍無人機遭擊落等衝突，讓美伊關係不斷惡化。美國指責伊朗是支持葉門對沙國發動攻擊的幕後主使，伊朗則嚴正否認。川普18日透過推特表示，已經指示財政部「大幅增加對伊朗的制裁」，會在48小時內公布具體制裁內容。川普接受媒體訪問時強調，他並不想發動戰爭，「有很多選擇，我的意思是，參戰是最後的選擇。」

沙烏地阿拉伯也對外展示了攻擊用的武器，沙國國防部發言人圖爾基（Colonel Turki al-Malki）表示，共有25架無人機對煉油廠發動攻擊，「這次的攻擊是由北邊發起，毫無疑問是伊朗給予背後支持，而非葉門。」圖爾基還說，除了三角翼無人機以外，還有使用巡弋導彈，完整調查結果會再晚些時間公布。

▲▼ 沙烏地阿拉伯公布攻擊煉油廠的無人機殘骸。（圖／路透）



伊朗國家通訊社指出，總統羅哈尼（Hassan Rouhani）與外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）預計飛往紐約參加今年度聯合國大會，「如果他們的簽證在未來幾小時內無法核發，那麼可能會被迫取消出席。」根據聯合國《總部協定》（Headquarters Agreement），美國被要求核准各國外交官進入聯合國，但白宮表示，他們能以「安全、恐怖主義與外交政策」為由拒絕簽證。

今年7月，美國對伊朗駐紐約外交官實施嚴格旅遊限制，只允許他們愛聯合國、伊朗駐聯合國使團、伊朗駐聯合國大使官邸、甘迺迪國際機場（JFK）與皇后區（Queens）之間移動。

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