發自心底敵視國家！陸媒轟噴漆烏蛟騰抗日烈士碑者：喪心病狂

▲烏蛟騰抗日英烈紀念碑被塗上黑漆。（圖／翻攝民建聯DAB臉書）

記者馬叔安／綜合報導

針對九一八事變」88週年前一天，香港烏蛟騰抗日英烈紀念碑遭人噴漆，《新華社》19日發文直言，「一小撮暴徒數典忘祖，喪心病狂，肆意褻瀆抗日英烈，令人不齒！」《人民日報》則於18日深夜發文指出，塗污紀念碑者「發自心底漠視甚至敵視國家」，從根本上來說，這離不開國民教育和歷史教育。

《新華社》指出，這種齷齪行徑是對包括香港同胞在內的千千萬萬抗日烈士的侮辱，「是對戰爭中遇難的數千萬國人的褻瀆，更是對全體中華兒女良知的公然挑戰」，香港的抗日史是中華民族抗日史不可分割的一部分，「破壞抗日先烈紀念園的惡行，讓我們更加看清了亂港暴徒和其支持者的醜陋嘴臉。他們必將受到歷史的嚴正審判。」

▲烏蛟騰抗日英烈紀念碑被塗上黑漆。（圖／翻攝民建聯DAB臉書）

《人民日報》寫道，有意在「國恥日」前侮辱英烈，「是目中無法、心中無史，更是胸中無國」，盡管特區政府想方設法增進增強港人身份認同，也取得了一定成效，但從反修例運動的街頭表現看，一些人的國民意識不僅相當淡薄，甚至還有進一步削弱跡象，「如果一個港人連港九大隊的血淚史都不知，又如何體會烏蛟騰抗日烈士紀念碑之重？」

香港1941年淪陷進入3年8個月的日佔時期，當時廣東人民抗日游擊隊「東江縱隊」曾派出精英成立東江縱隊港九大隊，以烏蛟騰作為重要基地。1942年農曆8月16日，日軍包圍烏蛟騰村，強逼村民繳械、供出遊擊隊隊員的身分，村長李國藩與多名村民堅拒妥協，終被日軍折磨至死。

1945年8月15日香港重光後，村民在烏蛟騰一處山坡豎立紀念碑，緬懷犧牲烈士。不過，2009年香港政府出資，遷至現址重建。

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