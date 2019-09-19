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索羅門總理缺席聯合國大會　直奔中國談建交…基礎建設已開工

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▲索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

▲索羅門總理蘇嘉瓦瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

台索斷交僅4天，索羅門當地媒體就指出，總理蘇嘉瑞瓦（Manasseh Sogavare）將缺席今年的聯合國大會，改由外交部長馬內列（Jeremiah Manele）率代表團出席。有消息表示，蘇嘉瑞瓦將在同一時間前往中國，準備正式宣布建交，並就中國提供的援助計畫進行討論。

《索羅門時報》（Solomon Times）指出，蘇嘉瑞瓦將不出席今年度的聯合國大會，轉而前往中國商討建交一事。據索國政府官員表示，雙方會就中國預計提供何種援助計畫進行討論，也傳出主要基礎建設都已開工，其中大部分會與2023年的太平洋運動會（Pacific Games）有關，目前尚不清楚這些來自中國的援助，有多少會以貸款的形式提供，又有多少會是贈款。

不久前美國副總統潘斯（Mike Pence）才宣布，取消原定和蘇嘉瑞瓦在聯合國大會期間的雙邊會談。白宮一名高級官員表示，此舉代表，索羅門政府已經把與中國的短期利益，置於和美國的長期承諾之上。

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