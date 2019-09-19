美股標普500指數小幅收漲　台股開盤小漲18點維持高檔震盪走勢

▲台股今（19）日開盤以10947.62點開出、上漲18點，維持高檔震盪走勢。

記者林淑慧／台北報導

台股今（19）日開盤以10947.62點開出、上漲18.17點，維持高檔震盪走勢，截至上午9點05分，指數來到10,946.27點、上漲16點。

美股方面，美國聯邦準備理事會一如預期，決定降息0.25個百分點，為今年第二次降息，希望藉此延續經濟擴張局面。華爾街股市一度跌勢加重，但終場道瓊與標準普爾500指數由黑翻紅。

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道瓊工業指數上漲36.28點或0.13%，至27,147.08點；標普500指數收漲1.03點或0.03%，報3,006.73點；那斯達克指數下跌8.62點或0.11%，跌至8,177.39點。

晶圓代工龍頭台積電今天除息交易，第1季每股現金股利配息2元，開盤股價最高來到268元，迅速填息完畢，市值逼近新台幣7兆元，穩居台灣上市櫃單一公司最高市值。

台積電昨天收盤價267元，今天除息參考價265元，早盤走勢堅挺，開盤最高來到268元，漲1.13%，迅速完成填息，並創還原權值後高點，市值來到新台幣6.95兆元。

台灣證交所指出，台積電今天除息交易，發行市值減少約新台幣518億元，占發行量加權股價指數約17.32點。

台積電董事長劉德音昨天出席國際半導體展科技智庫領袖高峰會時表示，台積電5奈米製程已經準備生產，明年將是快速成長的一年，明年研發重心將是3奈米。台積電將釋放半導體客戶的創新，未來每個人口袋裡如果都有量子電腦，台積電一定不會缺席。

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