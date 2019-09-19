影／「頭」入參選爆紅　「太陽花女神」賴品妤好崩潰：氣氣氣氣氣

記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨徵召「太陽花學運女神」賴品妤參選新北市汐止區，而醞釀已久要說參選聲明，卻因為最後90度大鞠躬把頭插入麥克風，在網路上引起討論，不少網友揶揄這是「頭入參選」。

▲民進黨立委徵召發佈記者會賴品妤撞麥克風。（圖／記者黃國霖攝）



賴品妤18日在民進黨中常會上發表參選聲明，她提到，「我對台灣有夢，我用年輕衝勁，證明台灣人沒有辦不到的事情，不只用雙手，還要用雙腳衝出台灣的未來。」

最後在記者會上，對著全場90度鞠躬，卻因為動作太大，讓檯上的麥克風插進她的頭髮裡，變成「雙馬尾」、「蟑螂鬚」的造型，隨後又因為抬頭而導致麥克風套甩飛，場面相當逗趣。

賴品妤當晚也在臉書宣洩心情，「嘔心瀝血擠出的參選聲明，被自己毀於一旦...齁氣氣氣氣氣。」不過她也自嘲，「笑到往生」、「我比對手幽默」、「李永萍準備出來打球」。

▲賴品妤比基尼辣照。（合成圖／翻攝自賴品妤臉書）



因「頭入參選」爆紅的賴品妤，舊照也被網友起底。她早前時常在臉書曬「Cosplay照」與比基尼照，大方秀出好身材，讓眾人看完大讚，「汐止選民全力支持！」還有不少粉絲在留言區底下表示，「服了你」、「唯一支持27歲的童工立委候選人！」、「不考慮以雙馬尾造型出征嗎 （握拳）」、「這麼用力頭入選戰第一次看到，加油喔，童工女神總一大人！」

▲賴品妤。（圖／翻攝賴品妤臉書）

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