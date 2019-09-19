影／身體抽搐2年…25歲女一照X光腦子慘被「活蟲狂吃」　元兇竟是「1個習慣」

記者鄭思楠／綜合報導

山東省淄博市一位25歲女孩2年前開始右側身體開始反復抽搐，不能控制，苦忍多年後日前終於下定決定去醫院求診，沒想到發現腦子被5公分的怪蟲啃食。因為病情緊急，醫生急忙進行開顱手術，上演了一場「腦中捉蟲」。而這一切的罪魁禍首，竟是她多年來的一個飲食習慣，愛生吃海鮮！

據《看看新聞》報導，今年7月底，經過醫生檢查發現，芳芳的大腦左側運動功能區裡，生長著一條寄生蟲「裂頭蚴」。醫生8月11日給患者進行了開顱取蟲術，經過3個多小時的努力，成功從腦組織中取出了一條5公分長的「裂頭蚴活蟲」。

那麼這蟲子怎麼會跑到腦子裡去呢？醫生說，裂頭蚴常見的感染途徑是生吃一些未煮熟的青蛙肉和蛇肉，或者誤服含有裂頭蚴蟲卵的水，「牠就會穿過腸壁的小靜脈，進到血液系統，侵犯到大腦裡面。」後來經過詢問，芳芳承認確實有生吃海鮮的習慣。

▲取出的活蟲。（圖／翻攝自《看看新聞》）

據了解，裂頭蚴一旦進入人腦，會在人腦中游走，吸取腦細胞營養發育長大。隨著牠不停遊走，大腦會被不可修復地破壞，而且蟲子還可在大腦裡生長繁殖，成蟲死亡後，幼蟲將繼續繁衍生息。

醫生表示，寄生蟲的感染，通常和患者的不良生活習慣有關，例如愛吃生食、喝生水，到不潔的水域游泳、玩耍等，「因此，要減少感染寄生蟲的幾率，最好的預防就是養成良好的生活習慣。」

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▼25歲女腦子被活蟲啃食。（圖／翻攝自《看看新聞》）