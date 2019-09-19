沙國「展示導彈殘骸」直指伊朗轟炸煉油廠　籲國際追究責任

▲沙烏地阿拉伯國防部展示導彈殘骸，證明攻擊是伊朗所為。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

沙烏地阿拉伯國防部19日表示，「阿美石油公司」（Saudi Aramco）煉油廠爆炸案是德黑蘭當局所為，並展示出用於攻擊的導彈殘骸作為證據，呼籲美國做出回應，要求「國際社會追究伊朗的責任。」伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）對此強烈否認，堅稱是葉門叛軍「胡賽運動（Houthi）」犯案，強調若外界採取任何報復行動，將不會輕易妥協。

▲國防部發言人馬利基中校呼籲國際追究伊朗的責任。（圖／路透）

沙國國防部於首都利雅德（Riyadh）召開記者會，稱有25架無人機和巡弋飛彈被使用於襲擊中，而且都是從北方發射，證明「毫無疑問是由伊朗贊助。」發言人馬利基（Turki al-Maliki）中校說，「這些巡弋導彈擁有先進的能力，我們知道製造日期是2019年，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）擁有這一種武器，從現場蒐集的所有證據都證明，伊朗的武器被使用於這一場攻擊。」

▲沙烏地阿拉伯宣稱，這些武器來自伊朗。（圖／路透）

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）表示，爆炸案是「葉門人民」針對沙烏地聯軍與胡賽運動合作的報復。伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）說，這些指控「無法接受，而且毫無根據。」據悉，叛軍也已聲明發動煉油廠攻擊。

伊朗官媒報導，德黑蘭16日已透過瑞士大使向華盛頓致信，否認在這一場攻擊中扮演任何角色。據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA），信中強調，「如果對伊朗採取任何行動，將會面臨伊朗立即的回應，範圍不會僅限於一個威脅。」

▲川普要求加重對於伊朗的制裁。（圖／路透社）

川普18日表示，已向財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）要求「大幅增加」伊朗制裁。他說，至今仍沒有採取軍事動作「是實力的象徵」，「進入伊拉克以後結果如何？我們有很多時間可以做些卑鄙的事情，這些很容易開始，我們看看將會發生什麼事。」

《以色列時報》指出，川普似乎因爆炸案，打消和羅哈尼見面的念頭，「我從來不會排除任何可能性，可是我比較希望不要與他見面。」

▲美國國務卿蓬佩奧9月18日抵達吉達，與沙國王儲穆罕默德討論爆炸案。（圖／路透）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）18日抵達吉達（Jeddah），與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）討論回應方式。他指出，情報單位很有信心地認定，胡賽運動不可能擁有這些武器，並將爆炸案形容為「戰爭行為」，強調美國目的是要加強沙烏地阿拉伯的防衛能力，而非報復。

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