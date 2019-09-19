男嬰出生4天「剖腹產子」！肚子懷胎腫成西瓜大…醫花2hrs切開取出驚呆

▲男嬰出生4天竟產下一子。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

剛出生4天的男嬰就接受了「剖腹產」手術，不僅如此，腹中還取出一個四肢完整的胎兒。這可不是在講故事，是最近真實發生在湖北省婦幼保健院的一幕。男嬰媽媽王萌（化名）今年4月接受了懷孕25周超音波檢查，被醫生發現腹中胎兒的肚子中竟長著一個奇怪包塊，隨後得知診斷結果後嚇傻。

據《楚天都市報》報導，王萌家住湖北省黃岡市，當時，聽說肚子裡寶寶有異常，下午就急忙趕到湖北省婦幼保健院。接診後，超音波診斷科醫師立刻組織會診，經過仔細探查，發現包塊內竟可以看到胎兒的頭部、脊柱和四肢，疑似胎中胎。

王萌一時接受不了，擔心胎兒發育不好，「我從沒聽說過『寄生胎』，更沒想到自己懷了這樣的寶寶。」經過醫生詳細會診病例，並介紹了以往同類病例的情況，王萌和家人決定留下孩子。

在專家們的幫助下，王萌8月24日順產下一個男嬰。因寄生胎佔據了男嬰腹腔三分之一的位置，孩子一出生肚子便脹得鼓鼓的，其他外觀並無異常。

▲醫生剖腹取出驚呆。（圖／翻攝自《楚天都市報》）

經過周密的術前檢查，醫生4天後給男嬰做了開腹手術。術中發現，寄生胎的基底部有很多來自於腹主動脈和胰腺動脈的大血管，像蜘蛛網一樣，任何一點損傷就會造成大出血。

另外，男嬰還患有小腸憩室炎，若不處理，將引起出血、穿孔、感染、腹膜炎、腸套疊等一系列問題。外科主任醫師楊星海當即決定，一起為孩子解決這2個問題，最終花了2小時順利完成手術。目前，男嬰各項功能恢復良好，已於9月17日順利出院。

楊星海說，「寄生胎」是一種罕見的先天性疾病，遺傳學上又稱胎內胎，發病率約為五十萬分之一，是指完整胎體的某部分寄生有另一個或幾個不完整的胎體，「寄生胎無獨立生存能力，但在寄主體內仍是活的組織，並隨寄主的成長而增大。」他驚歎，寄生胎手術自己總計完成6例，「但像這例頭顱、四肢、脊柱如此完整的還是第一次碰到。」

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