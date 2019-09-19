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獨／柯文哲思考「柯昌配」　韓營樂見撼動蔡英文選情

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▲柯文哲、黃國昌。（合成圖／ETtoday資料照）

▲柯文哲思考跟黃國昌搭檔參選2020總統、副總統。（合成圖／ETtoday資料照）

記者王家俊／台北報導

不要以為台北市長柯文哲沒去中選會登記連署，就和2020總統大選無關！ 權威人士透露，時代力量18日主動透露正草擬總統候選人提名辦法，並以徵召立委黃國昌為優先考量選項，目的在幫柯文哲、黃國昌搭檔參選量身訂做，一旦「柯昌配」成形，且藍營幫「喜樂島聯盟」的前副總統呂秀蓮連署達標，將嚴重威脅民調領先的總統蔡英文選情。

政壇人士透露，鴻海創辦人郭台銘9月16日棄選，柯文哲第一時間錯愕，也沒有副手人選，因此未採取連署方式登記參選總統，但柯冷靜後，正思考選擇「時力的牌」，考量點有三：首先，黃國昌想選台北市長，柯昌合作次接班人培養、練兵，絕對有共同利益；其次，在林昶佐、洪慈庸出走後，時力已「清黨」，與柯家軍合流比民進黨距離更近；第三，柯文哲將面對「民眾黨沒總統選將，就沒立委席次」的政治現實。

該人士分析，柯文哲必須成為台灣民眾黨的「母雞」，一定會跳下去選，一旦「柯昌配」成形，加上呂秀蓮、彭百顯搭檔的獨派組合，至少合力拉走6個百分點，對照藍營因郭柯王紛亂，韓國瑜選情被低估，一來一往，「蔡英文就危險！」

▲眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉拜會時代力量黨團，黃國昌接見。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃國昌被視為有意問鼎台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

時代力量在經歷路線之爭，「主和派」立委林昶佐、洪慈庸相繼退黨，邱顯智請辭黨主席後，繼任黨魁徐永明曾提出時力自提總統、副總統候選人的建議；對於時力北市議員黃郁芬、林亮君等人曾發起「總統唯一支持蔡英文」連署提案，徐也認為，急著表態挺英顯得一廂情願。時力不排除自提總統參選人，與外傳有意問鼎台北市長寶座的黃國昌，極可能順勢與柯文哲合流。

七月底被問到「柯昌配」可能性，柯文哲當時說，「時代力量的支持者，有七成支持我。因為時代力量大部分還是年輕人支持的政黨，本來支持者就overlap（重複）得很厲害。」詢及黃國昌接棒選台北市長，柯說，「我都還沒走，我還在做市長，你們就在想了，實在是...。」柯語帶玄機，對黃國昌沒有惡言，讓外界平添想像空間。

韓國瑜陣營對於「柯昌配」樂觀其成，並私下表示將幫「喜樂島聯盟」呂秀蓮、彭百顯連署選總統。綠營則評估，呂秀蓮要跨過28萬餘票的連署門檻，扣除重複與無效連署，需在45天內獲得40萬以上檢附身分證影本的連署人，難度不低，藍營喊「助拳」成效有待觀察，對於成形中的「柯昌配」則嚴陣以待。

儘管親民黨也招手與柯合作，但柯文哲18日受訪表示，「這機率比彗星撞地球還低」，柯並認為，「雙方理念未盡相同」，還要再談談。由此可見，時代力量的總統提名權已經成為柯Ｐ參選的唯一機會。

▲▼親民黨主席宋楚瑜於中央黨部召開記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲柯文哲形容向宋楚瑜要總統門票是「彗星撞地球」。（圖／記者季相儒攝）

然而，「柯昌配」成局與否並非沒有隱憂。時代力量人士分析，黃國昌多次表示無法接受柯文哲的兩岸立場，另一個思考點是，台灣民眾黨與時代力量都在競逐不分區席次，兩者能否談妥在利益上結盟，不讓時力被民眾黨稀釋。若能解決這兩大鴻溝，「柯昌配」將是比「郭柯王」更為堅強的盟友。

依《總統副總統選舉罷免法》相關規定，最近一次總統、副總統或立法委員選舉有效票總和5%以上的政黨，可在11月22日以前推薦總統、副總統候選人，除了國民黨的韓國瑜與民進黨的蔡英文以外，還有親民黨與時代力量握有提名權。

自行連署參選部分，中選會9月18日公告總統、副總統選舉的被連署人，被連署人須在45天內完成連署，也就是最晚11月2日前須繳交連署書，須有28萬384人以上有效連署才達標。

▼柯文哲對是否參選總統陷入天人交戰。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

▲▼很多人問柯文哲為什總是 I don`t care 的樣子，他都回答，「那是因為你死人看得不夠多」。（圖／翻攝自柯文哲臉書）
 

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