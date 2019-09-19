吐瓦魯親台總理被換下台！路透：台灣邦交的「潛在打擊」

▲吐瓦魯「親台派」總理索本嘉（Enele Sopoaga）。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

台灣剛剛失去邦交國索羅門群島，而台灣友邦吐瓦魯也出現政局更動，「親台派」領袖索本嘉（Enele Sopoaga）在19日的秘密投票之後，無法保住總理之位，而目前不知新選出的總理納塔諾（Kausea Natano）對台政策為何。路透社分析，這是對台灣邦交的「潛在打擊」。



路透社報導，索本嘉過去一直對台灣強力支持，在本月初的國會大選後，原本可以保住席次，但根據當地政府發言人拉魯亞（Silafaga Lalua）表示，在19日的16席國會投票之後，選出了新任總理納塔諾，目前不知他對台灣的態度如何。

路透社的報導中指出，南太平洋地區一直是台灣的外交重點區域，不過中國積極挖角台灣邦交國。索羅門群島在本周一宣布與台灣斷交後，台灣僅剩16個邦交國，而索羅門也是台從灣2016年以來，失去的第6個邦交國。

在台索斷交之後，美國副總統潘斯（Mike Pence）表示，不會在聯合國大會上見索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare），華府也表示將會考慮重新評估對索國的援助。

▼蔡英文總統先前拜訪吐瓦魯。（圖／資料照）

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