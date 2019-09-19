除息秀登場！台積電首次季配息2元　開盤秒填息

▲ 台積電 。（圖／記者周康玉攝）

記者姚惠茹／台北報導

台積電（2330）今年首次實施季配息，今（19）日展開第一季配發2元現金股利的除息大秀，除息參考價265元，看好iPhone新機拉抬效應，法人看好第4季業績優於第3季，外資連5個交易日加碼買進台積電，助攻今日股價直接以268元開出，開盤直接完成「秒填息」。

台積電今年6月24日配發2018年的每股8元現金股利，短短6個交易日快速完成填息，今日則是配發第一季的2元現金股利，除息參考價265元，受到外資連5個交易日加碼買進台積電，激勵今日股價直接以268元開出，漲幅逾1％，快速完成填息。

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台積電8月合併營收1,061.18億元，月增25.2%，年增16.5%，創單月歷史新高，累計前8月合併營收6,505.78億元，年增0.6%。台積電預估第3季財測合併營收91～92億美元之間，以新台幣31元兌1美元計算，新台幣營收約2,821～2,852億元，季增17.05~18.34%；第3季毛利率46~48%，季增3~5個百分點；第3季營益率35~37%，季增3.3~5.3個百分點。

法人表示，受惠iPhone新機拉抬，有助於相關供應鏈營運表現，同時在加上5G題材的效應升溫，因此看好台積電第4季業績優於第3季，並在7奈米產能持續滿載之下，預估營收季增超過10%，台積電今年營收可望維持連續2年站穩兆元以上的表現。