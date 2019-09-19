不滿索羅門與台斷交...美將重新評估援助計畫！潘斯拒見索國總理

▲索羅門人民上街抗議與台斷交。（圖／翻攝自I am from Honiara, Solomon Islands臉書）

記者錢玉紘／綜合報導

索羅門群島日前決定與台灣斷交，美國多次表達關切，美國國際開發總署（USAID）亞洲局代理助理局長史蒂爾（Gloria Steele）出席眾議院聽證會時就表示，正在重新評估2020年度是否要對所羅門島繼續支援，不過她並未提供更多細節。

美國眾院外交委員會在18日舉辦聽證會，史蒂爾被問到2020會計年度中，美國是否會調整對於索羅門群到的資金，她回答，「我們目前正在重新評估對所羅門群島的承諾」。不過會後，她沒有針對這個問題多作回應，國際開發總署也未對美國目前援助索羅門群島情形的相關細節回應。

索羅門群島16日宣布與台灣斷交之後，一名美國高級官員17日表示，美國副總統潘斯（Mike Pence）拒絕與索國總理會面談論發展夥伴關係事宜，「這是索羅門群島決定與台灣斷交、轉與中國建交的結果，他們這麼做傷害了具歷史性的強大關係，是一大退步，把和中國的短期利益看得更重，超越與美國的長期承諾。」

索國在今年7月向美國要求要與潘斯會面，原先預計是在紐約的聯合國大會上，或是大會結束後在華府碰面。

北京則在建交後表示，索羅門群島將會獲得「前所未見」的發展機會，據了解，北京提供了850萬美元的資金，挖角台灣的邦交國。

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