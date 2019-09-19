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降息1碼美股先殺後拉　台指期開盤上揚21點

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▲美國聯準會（Fed）18日再度降息，美股道瓊上漲 36.28 點。（圖／路透）

▲美國聯準會（Fed）18日再度降息，美股道瓊上漲 36.28 點。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

美國聯準會（Fed）18日再度降息一碼，雖然沒有表示未來是否會持續降息，但Fed主席鮑爾（Jerome Powell）表示，必要時會採取積極行動，不過，美國總統川普並不滿意，認為Fed讓市場失望了。美股道瓊上漲 36.28 點。回頭看台指期今（19）日開盤上揚21點，來到10,915點。

美股道瓊上漲 36.28 點，或 0.13％，收 27147.08 點。那斯達克指數下跌 8.62 點，或 0.11％，收 8177.39 點。標普 500 指數指數上漲 1.03 點，或 0.03％，收 3006.73 點。費城半導體指數上漲 1.21 點，或 0.08％，收 1600.95 點。

請繼續往下閱讀...

此外，川普在推特中批評鮑爾與Fed，讓市場失望了，並痛陳鮑爾沒有膽量、沒遠見。

不過，鮑爾表示，這次降息是「保險性」降息，以應對全球經濟成長疲軟，和對貿易政策的擔憂，但也表示，目前美國經濟沒有衰退的跡象。

資本經濟學首席分析師阿什沃斯（Paul Ashworth）表示，Fed的聲明與 7 月時沒有什麼變化，而且，新的預測內容也沒有改變，大多數Fed官員仍認為經濟成長會反彈，這也使得未來降息機率縮小。

截至今早8：50，台指期上漲31點，來到10,925點。

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