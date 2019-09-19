坐車少帶錢！計程車司機秒打110：有人「欠5元」…網全戰翻了

▲計程車司機碰到少給錢的客人，立刻報警尋求援助。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

「110嗎？有人坐車少給我錢！」江蘇省鎮江市官塘派出所昨（18）日接到一通報警電話，對方表明是計程車司機，因為碰到有乘客少給1元（人民幣，下同，約新台幣5元）的情況，只好請警方做主。員警得知乘客是一名70多歲且患有腿疾的老先生後，便自掏腰包幫忙付清，讓網友直呼「真暖心！」但也有人認為乘客少給錢「吃虧的擺明是司機」。

綜合陸媒報導，七旬老翁表示，當天上午從醫院離開後就叫了一輛計程車，到目的地後計價表上顯示11元（約新台幣50元），不過正當他要付款時，才發現自己身上只剩10元（約新台幣45元），無法補足多出的1元，但司機卻堅持一定要收到11元，還提議如果沒錢的話可以使用手機支付，他礙於上了年紀不會使用，便和對方發生口角爭執。

▼計程車司機少收5元，便和乘客爭執起來。（示意圖／CFP）

司機眼看狀況無解，便直接打給警方尋求幫助。員警到場了解狀況後，考慮到若要調解的話恐怕會花費太多時間，於是就自掏腰包，為老先生繳清那1塊錢，並且攙扶對方平安上樓到家。這樣的舉動讓網友大讚「好暖心！」、「不愧是人民保姆」、「有難時得到幫助，肯定更令人感動」。

▼所幸暖心司機最終讓事件和平落幕。（圖／CFP）

也有人藉機批評司機「小氣」、「才1元也要斤斤計較」、「乘客已經上了年紀還有疾病，怎麼就不體諒一下？」、「司機的做法滿讓人汗顏」、「應該沒人想再搭你的車吧」。

但也有人說，「不給錢就是不對啊，難道去外頭買東西可以因為帶不夠錢，就少付嗎？」、「老人不能倚老賣老，該給的就要給」、「1塊也是錢」、「無法苟同老人行為」、「可以讓老先生先回家拿錢啊，或者請對方家人幫忙付」、「和氣生財吧，搞到警察都來了，都耽擱多少時間了？」

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