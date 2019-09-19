「準塔巴」集中了！降雨熱區曝　彭啟明：若轉彎離台灣近一點影響範圍大

▲彭啟明說，未來東邊的太平洋高壓勢力略增強，會引導颱風往北前進。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，台東東方約800公里的熱帶性低氣壓，過去一兩天仍持續整合當中，目前有集中的現象，很有機會在今天（19日）發展成今年第17號颱風「塔巴」，預期最近台灣的時間點會在周五、周六，外圍環流會影響北部及東北部，「如果轉彎調整時，偏西距離台灣近一點，影響範圍及雨勢可能會較大。」

彭啟明在臉書說，由於熱帶低壓中心距離台灣接近，要留意很可能受到外圍環流的影響，或是是否會稍微西偏，過去因在整合有明顯滯留轉彎的現象。

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彭啟明指出，未來由於東邊的太平洋高壓勢力略增強，會引導颱風往北前進，預期會在宮古島和那霸間通過，和台灣仍保持一定距離，暴風圈可能還碰不到海上警戒區域；由於距離台灣實在很近，仍需要保持關注。

▲▼彭啟明貼出歐洲模式的預測圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明表示，預期颱風最近台灣的時間點會在周五到周六，外圍環流會影響北部及東北部，如果轉彎調整時，偏西距離台灣近一點，影響範圍及雨勢可能會較大；若仍維持目前距離往北，就會集中在北部，這是未來觀察周五、周六雨勢大小的差別。

彭啟明分析，當周末塔巴加速往日本而去，台灣附近的天氣仍維持東北風的態勢，可能還會持續到下周三、下周四，之後太平洋高壓可能會逐漸增強，溫度會逐漸緩升；但整體環境還在調整當中，尤其北方的高壓系統有在往南延伸趨勢，後續的發展仍有些不確定性，但暫時颱風影響機會略微降低一些。

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，熱帶低壓周五、周六最接近台灣，雨勢最明顯，雨區以北部、東北部為主，花東、恆春半島降雨機率也偏高，其他地區可能有少部分零星降雨，但影響不大；預計外圍環流持續影響到周日，周日該系統逐漸遠離，但台灣仍吹東北風，北部、東北部迎風面仍有少部分降雨。

氣象局觀測，熱帶低壓今晨2時在琉球南方海面，向北北西緩慢移動。劉沛滕指出，目前它狀況滿差，「雲層狀況快散掉」 ，今有可能成颱但機率不是太高；目前估成颱機率一半一半，可能還要稍等，如果發展較好，周五再觀察，即使成颱也只是輕颱。他說，預估該系統先緩慢向北，再往日本移動。

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▼劉沛滕說，熱帶低壓今有可能成颱但機率不是太高。（圖／氣象局）