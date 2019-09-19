　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「準塔巴」集中了！降雨熱區曝　彭啟明：若轉彎離台灣近一點影響範圍大

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲彭啟明說，未來東邊的太平洋高壓勢力略增強，會引導颱風往北前進。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，台東東方約800公里的熱帶性低氣壓，過去一兩天仍持續整合當中，目前有集中的現象，很有機會在今天（19日）發展成今年第17號颱風「塔巴」，預期最近台灣的時間點會在周五、周六，外圍環流會影響北部及東北部，「如果轉彎調整時，偏西距離台灣近一點，影響範圍及雨勢可能會較大。」

彭啟明在臉書說，由於熱帶低壓中心距離台灣接近，要留意很可能受到外圍環流的影響，或是是否會稍微西偏，過去因在整合有明顯滯留轉彎的現象。

請繼續往下閱讀...

彭啟明指出，未來由於東邊的太平洋高壓勢力略增強，會引導颱風往北前進，預期會在宮古島和那霸間通過，和台灣仍保持一定距離，暴風圈可能還碰不到海上警戒區域；由於距離台灣實在很近，仍需要保持關注。

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲▼彭啟明貼出歐洲模式的預測圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明表示，預期颱風最近台灣的時間點會在周五到周六，外圍環流會影響北部及東北部，如果轉彎調整時，偏西距離台灣近一點，影響範圍及雨勢可能會較大；若仍維持目前距離往北，就會集中在北部，這是未來觀察周五、周六雨勢大小的差別。

彭啟明分析，當周末塔巴加速往日本而去，台灣附近的天氣仍維持東北風的態勢，可能還會持續到下周三、下周四，之後太平洋高壓可能會逐漸增強，溫度會逐漸緩升；但整體環境還在調整當中，尤其北方的高壓系統有在往南延伸趨勢，後續的發展仍有些不確定性，但暫時颱風影響機會略微降低一些。

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，熱帶低壓周五、周六最接近台灣，雨勢最明顯，雨區以北部、東北部為主，花東、恆春半島降雨機率也偏高，其他地區可能有少部分零星降雨，但影響不大；預計外圍環流持續影響到周日，周日該系統逐漸遠離，但台灣仍吹東北風，北部、東北部迎風面仍有少部分降雨。

氣象局觀測，熱帶低壓今晨2時在琉球南方海面，向北北西緩慢移動。劉沛滕指出，目前它狀況滿差，「雲層狀況快散掉」 ，今有可能成颱但機率不是太高；目前估成颱機率一半一半，可能還要稍等，如果發展較好，周五再觀察，即使成颱也只是輕颱。他說，預估該系統先緩慢向北，再往日本移動。

►他奶奶的美麗小秘訣

▼劉沛滕說，熱帶低壓今有可能成颱但機率不是太高。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

ET快訊
交往瑤瑤2年「出門要看別人臉色」　南韓男友受夠她狂踩3地雷
獨／柯文哲思考「柯昌配」！韓營樂見撼動蔡英文選情
吐瓦魯親台總理被換下台！路透：台灣邦交的「潛在打擊」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中研院奪「科學界奧斯卡獎」　靠全球首張黑洞照片獲肯定

2歲女狂衝…貨車下秒要撞上！虎爺+帝爺公聯手救命　媽崩潰吼叫：就差一步

大港是高雄文化識別！　鄭麗君「停辦很可惜」：少一點政治考量

「準塔巴」集中了！降雨熱區曝　彭啟明：若轉彎離台灣近一點影響範圍大

「窗戶ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」汽機車凌晨還在飆　139線居民：熊熊ㄔㄨㄚˋ起

塔巴颱風最快今生成！周五六最靠近「北東雨勢明顯」　全台防10級強風

準塔巴颱風路徑出爐！「向北大轉彎」逼台甩雨2天　賈新興：西偏雨更大

陽明交大合併案通過「明年8/1掛牌」　陽明學生會發布緊急聲明

秋季限定！「萬鷺朝鳳」鳥群盤旋秀　只有嘉義梅山太興村看得到

小孩遭蛇咬傷！他狠狠夾起求解「這是什麼蛇」　網怒噴：是要夾斷他嗎

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

韓國瑜拜天公廟遇突襲　男大聲嗆：騙子！落跑市長！辭職！

唐氏症情侶機場久別重逢！ 激動相擁逼哭網友：要幸福

高雄超俗自助餐「60元無限吃到飽」 另家佛心45元雞腿便當全年不漲！

陳珮騏加入《炮仔聲》！　 騎重機出場網嗨翻：終於等到了

中研院奪「科學界奧斯卡獎」　靠全球首張黑洞照片獲肯定

2歲女狂衝…貨車下秒要撞上！虎爺+帝爺公聯手救命　媽崩潰吼叫：就差一步

大港是高雄文化識別！　鄭麗君「停辦很可惜」：少一點政治考量

「準塔巴」集中了！降雨熱區曝　彭啟明：若轉彎離台灣近一點影響範圍大

「窗戶ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」汽機車凌晨還在飆　139線居民：熊熊ㄔㄨㄚˋ起

塔巴颱風最快今生成！周五六最靠近「北東雨勢明顯」　全台防10級強風

準塔巴颱風路徑出爐！「向北大轉彎」逼台甩雨2天　賈新興：西偏雨更大

陽明交大合併案通過「明年8/1掛牌」　陽明學生會發布緊急聲明

秋季限定！「萬鷺朝鳳」鳥群盤旋秀　只有嘉義梅山太興村看得到

小孩遭蛇咬傷！他狠狠夾起求解「這是什麼蛇」　網怒噴：是要夾斷他嗎

中研院奪「科學界奧斯卡獎」　靠全球首張黑洞照片獲肯定

新黨助戰韓國瑜　郁慕明喊話韓粉：不必擔心！ 我們是去打蔡英文的

2歲女狂衝…貨車下秒要撞上！虎爺+帝爺公聯手救命　媽崩潰吼叫：就差一步

湖口鐵皮加蓋民宅火警　「機車燒到剩屁股」3人機警逃生

懶婦實測／不僅打冰沙還能煮雞湯　特福「真空高速火氧機」甚至自動洗刀片

歡慶女神原型竟是女秘書？　勞斯萊斯的品牌7大不思議

臉書向陳菊道歉　「去死」韓粉3天後回嗆女學生「被告不要哭」

來不及了！誰當總統對房市有正面影響？房仲調查結果竟是郭董

光復屯門計畫21日再辦遊行！港警發「反對通知書」主辦人將提上訴

黃之鋒美國提「7/1無警員受傷」　港警發文反駁：14名受傷！

生活熱門新聞

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　..

一次訂31杯飲料！外送員教一招..

塔巴最快今生成！周五六最靠近「..

準塔巴颱風路徑出爐！逼台甩雨2..

最怕自備環保杯！飲料員：會升天..

大叔插隊點餐　店員秒擊落！她爽..

男夾蛇求解！網友怒：要夾斷牠嗎

1.3億風神等5年領牌了　後照..

1萬2請新秘！新娘被畫得像鬼...

就在家門口！颱風「塔巴」可能生..

陽明交大合併案通過　陽明學生會..

兒狂鑽胯下　美媽腳開開崩潰：回..

中秋節買吐司！老闆燦笑他卻好心..

阿北賣50元芒果牛奶　她淚推助..

更多熱門

相關新聞

塔巴最快今生成！周五六最靠近「北東雨勢明顯」

中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（19日）起受到熱帶性低氣壓外圍雲系影響，北部、東半部為主要降雨區域，周五（20日）、周六（21日）最接近台灣，雨勢最明顯；而熱帶低壓成颱的機率一半一半，最快今可能成颱但機率不高。若屆時成颱，將是今年第17號颱風「塔巴」（Tapah，馬來西亞提供，指鯰魚）；各國模式的最新模擬路徑也曝光，基本上都先向北移動，再迴轉到日本。

準塔巴颱風路徑出爐！逼台甩雨2天

就在家門口！颱風「塔巴」可能生成

塔巴颱風不排除生成模擬路徑曝！周四起「帶5天雨」

下探24度北部雨一周！2低壓恐成颱

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局彭啟明颱風

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《信號》殺人魔找到了　消失33年…「下體塞桃」5年內殺9人

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

賴品妤泳照曝光　黑色比基尼辣哭網友

女生「尿尿不要用擦的」！醫：難怪下體飄臭

工程師10年存250萬　妻子4年內全部捐掉

《信號》嫌犯1994年又殺人！「跟妻子吵架」性侵20歲小姨子

胖老爹走下神壇？內行人推2家超猛炸雞店

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

華城連環「10血案細節」曝！ 性侵塞桃、原子筆殺9女

中和民宅氣爆　2女被拉出1人失去心跳！

台南女騎士斷兩截慘死　女同事目睹嚇哭

姊爬上老公床！王瞳心死削髮為尼

高嘉瑜超兇：給韓死唯一方法就是郭不選

一次訂31杯飲料！外送員教一招：30分鐘可喝到

iOS 13來了！iPhone 6S以上型號8大功能全升級

更多

最夯影音

更多

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面