影／19歲男喝醉後「喉嚨卡卡」痛1個月　醫胃鏡一看嚇：「鋸齒瓶蓋」黏進食道

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記者朱世凱／綜合報導

家住黑龍江省齊齊哈爾市的19歲少年小成（化名），上（8）月初參加同學會後，因為喝了不少白酒和啤酒，隨後就感覺嗓子有些不舒服，不管吃東西還是吞口水都有卡住的症狀，拖了大約1個月之久情況一直存在，他只好到醫院做胃鏡檢查。醫師檢查後發現，竟然有一個鋸齒瓶蓋卡在食道裡頭，還已經與食道黏在了一塊。

▼酒瓶卡在食道裡頭，讓少年感覺喉嚨卡卡的。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，小成表示，當天將白酒與啤酒全部下肚之後，喉嚨就有點不舒服，當地醫院檢查後認為，他可能是喝啤酒、吃海鮮過敏了，所以就治療了一段時間，但是症狀卻沒改善。哈工大附屬黑龍江省醫院消化病院消化三科副主任祝喜萍說，患者喉嚨疼痛的1個多月以來，都是使用霧化吸入來治療，不過總不見好，所以決定替他照胃鏡。

沒想到影像顯示，小成的食道裡頭竟然卡著一個2公分左右的啤酒瓶蓋，而且已經與食道黏在一起了。小成說，他並不清楚為什麼瓶蓋會進到喉嚨，因為當時已經喝茫了，「嗓子裡有個東西，咱也不知道當時我怎麼想的，忘了，真忘了。」

▼小成也不清楚瓶蓋為何會進到喉嚨內。（圖／翻攝自看看新聞）

祝喜萍指出，瓶蓋周遭全是鋸齒，「就是那個異物在那堵著，如果我們比較盲目取出來，血管就出現了個洞，血管就會出現大出血或者是穿孔，有食物或者唾液，跑到胸腔就會引起感染。」經過多次詳細研究後，醫生最終為小成選擇了創傷最小的內鏡下取出異物的治療方式，才順利取出瓶蓋。

祝喜萍也說，「我們取完的第2天，他（患者）就可以通過胃管進食了，他今天復查，局部癒合的非常好可以出院了。整件事好在有驚無險，但是還是得奉勸這些平時喜歡喝兩杯的朋友，有句話說的好，喝酒要適量，別讓挺高興的事有了不美麗的結果。」

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▼鋸齒酒瓶卡在少年喉嚨1個月，最後還與食道黏在一塊。（圖／翻攝自看看新聞）