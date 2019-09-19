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少女2度遭侵犯懷孕了…兇手竟騙回家殘殺「屍骨扔化糞池」　12年終落網！

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▲▼少女2度遭侵犯懷孕…兇手竟殘殺丟化糞池。（圖／翻攝自微博）

▲兇手擔心少女懷孕一事被發現，便將對方殺害後扔進化糞池。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名少女12年前突然離奇失蹤，且失蹤前還懷有身孕，讓警方懷疑案情不單純，不過隨著時間飛逝，事件卻漸漸成為懸案，讓家屬無法放下心中大石。直到近日警方終於有了進展，他們找到了當時與少女一同失蹤、涉有重嫌男子，並且在其家中發現了少女屍骨，才讓這起恐怖命案攤在陽光底下。

綜合陸媒報導，事發在河北省衡水市，2007年7月10日，當地警方接到一戶村民報警，說他們家的未成年女兒突然失蹤，而且失蹤前還有懷孕跡象，希望員警給予援助。員警便走訪村莊四處打聽，隨後得知一項重要線索，那就是當時一名38歲的常姓男子和少女一樣突然不見蹤影，更有村民透露接到了常男的電話，說失蹤少女已經與他遠走高飛。

▼警方到場開挖兇手指認的藏屍地點。（圖／翻攝自微博，下同）

▲▼少女2度遭侵犯懷孕…兇手竟殘殺丟化糞池。（圖／翻攝自微博）

2007年10月，警方根據偵查結果，認為常男涉嫌強姦罪，便將其定為犯罪嫌疑人並發布通緝。不過隨著時間一點一滴流逝，事件卻遲遲沒有結果，直到12年後，案件終於有了新的進展。本（9）月初，江西省南昌市公安局發現常男在南昌市活動的蹤跡，於是立即派出員警到當地展開工作，最終找到了兇手的確切藏身地點，並且在8日晚間成功逮捕歸案。

常男表示，他在當年引誘被害的未成年少女與他發生關係，少女也在不久後懷孕，同年7月10日，常男擔心事跡敗露，於是將被害人誘騙到家中，之後再殺害對方並且把屍骨扔進自家的化糞池中。為了掩蓋犯罪事實，常男在逃跑途中還故意打電話給先前同村的村民，製造了被害人與他私奔的假象。

▲▼少女2度遭侵犯懷孕…兇手竟殘殺丟化糞池。（圖／翻攝自微博）

辦案員警16日從南昌市將兇手常男押解回警局，也讓失蹤少女在12年後沈冤得雪。當地居民表示，少女遺體已經被家屬帶回村莊，今（19）日順利出殯。不少人都痛批常男太過殘忍，「一個可憐的女孩就這樣被你害死了，死了還被你扔到那麼骯髒的地方！人渣！」、「希望能夠嚴懲兇手」、「願逝者安息」。

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