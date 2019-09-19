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「慶記」改開高雄　前鎮寵物店大門遭砸隔44小時又遭開4槍....分局長臉鐵青

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▲高雄市前鎮區一間寵物店17日被砸，現在又被開4槍，分局長林新晃到場 。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄市前鎮區一間寵物店17日被砸，現在又被開4槍，分局長林新晃到場 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市前鎮區一間寵物店在17日晚間遭到不明人士來砸店，但沒想到就在19日的清晨居然還被開槍，4槍就開在大門上頭，分局長獲報也趕到現場，不過一整張臉都相當鐵青，鑑識人員到場採證。

就在高雄市前鎮區二聖一路的一間寵物店，19日的清晨六點多左右，驚傳被開槍，原本在鼓山採訪連千毅倉庫遭到白車衝撞的案件的大夜記者們又火速趕往現場，抵達現場的時候，就已經看到前鎮分局長站在寵物店門口，一臉苦笑，不知道該怎麼說。

▲高雄市前鎮區一間寵物店17日被砸，現在又被開4槍，分局長林新晃到場 。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄市前鎮區一間寵物店17日被砸，現在又被開4槍，分局長林新晃到場 。（圖／地方中心翻攝）

經過初步勘驗現場，發現在大門上頭分別有4顆彈孔，應該是被開了4槍，而員警也在現場找尋遺留的彈殼，不過這間寵物店早在17日的晚間十點多，門口來了10幾名的不明男子持鋁棒就是往大門招呼，而原本在寵物店內的男顧客出來了解狀況的時候，還被捅了一刀，送醫後沒有大礙，只是事隔40小時之後，竟然還發生開槍案件，也難怪分局長林新晃臉色相當鐵青。

▲高雄市前鎮區一間寵物店17日被砸，現在又被開4槍，分局長林新晃到場 。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄市前鎮區一間寵物店17日被砸，現在又被開4槍，分局長林新晃到場 。（圖／地方中心翻攝）

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